Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi: Uçakta hedef aldı, indi elini sıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim geldi.
Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dönüşü yaptığı açıklamalarda da İmamoğlu'nu hedef almıştı.
Erdoğan, İmamoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı;
"Bakıyorsun İstanbul’da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye’de, şurada, burada. Öbürü bir başka yerde. Ya nerede olursan ol ama böyle bir felaket olduğu zaman sen oranın sorumlususun, atlayacaksın geleceksin. Ben de yaptım bu belediye başkanlığını. En ufak bir şey olduğunda nerede olursam olayım hemen atlar, İstanbul’a döner gelirdim. Şu anda bile öyle."
Hedef almasının hemen ardından cenazede tokalaşma görünleri ise dikkat çekti.
Ancak Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun çay davetine gitmemişti. Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe giden Erdoğan’ı İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında bekleyen İmamoğlu ise “Belediye en fazla saldırıya uğramış noktalardan biri, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Buraya gelmesini arzu ederdim. Ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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