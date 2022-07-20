Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi: Uçakta hedef aldı, indi elini sıktı

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dönüşü yaptığı açıklamalarda da İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Erdoğan, İmamoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı;

"Bakıyorsun İstanbul’da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye’de, şurada, burada. Öbürü bir başka yerde. Ya nerede olursan ol ama böyle bir felaket olduğu zaman sen oranın sorumlususun, atlayacaksın geleceksin. Ben de yaptım bu belediye başkanlığını. En ufak bir şey olduğunda nerede olursam olayım hemen atlar, İstanbul’a döner gelirdim. Şu anda bile öyle."

Hedef almasının hemen ardından cenazede tokalaşma görünleri ise dikkat çekti.