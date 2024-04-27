İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor. Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 isim genel başkanlık için yarışıyor. İşte salondan fotoğraflar...

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2024 Cumartesi, 12:54
İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.

İşte salondan ilk fotoğraflar...

İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler

AKŞENER ADAY DEĞİL

Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.

 

İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler

İYİ Parti kurultayında 1007 kayıtlı delege oy kullanacak.

İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler

4 ADAY YARIŞIYOR

5. olağanüstü kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.

İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler

SEYİRCİ ALINMADI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşecek kongreye seyirci alınmadı.

 

İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler

Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.

İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler
İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler

Fotoğraflar: Necati Savaş

İyi Parti Meral Akşener

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