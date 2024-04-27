İYİ Parti'de kurultay günü: İşte Cumhuriyet'in kadrajından salondan kareler
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor. Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 isim genel başkanlık için yarışıyor. İşte salondan fotoğraflar...
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.
İşte salondan ilk fotoğraflar...
AKŞENER ADAY DEĞİL
Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.
İYİ Parti kurultayında 1007 kayıtlı delege oy kullanacak.
4 ADAY YARIŞIYOR
5. olağanüstü kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.
SEYİRCİ ALINMADI
Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşecek kongreye seyirci alınmadı.
Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.
Fotoğraflar: Necati Savaş
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