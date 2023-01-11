ORC 2 ilin anket sonuçlarını paylaştı: Cumhur İttifakı'na kötü haber, Millet İttifakı önde!
ORC Araştırma şirketi, Mersin ve Hatay için gerçekleştirdiği Siyasi Eğilimler Araştırması Raporu'nu paylaştı.
5-8 Ocak tarihlerinde yapılan anket, 1170 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Buna göre Mersin'de, CHP yüzde 29,7 ile birinci parti konumuna ulaştı. Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de AKP'nin yüzde 23,1 oy oranında kalması oldu.
Ankette İYİ Parti yüzde 21,5 ile üçüncü parti olurken, HDP yüzde 13,2 ile dördüncü parti oldu. MHP'nin ise yüzde 8'de kaldığı görüldü.
Ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 31,1'de kalırken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 51,2'ye ulaşıyor.
Hatay'da ise CHP yüzde 32,0 oy oranıyla birinci parti konumuna ulaştı. AKP'nin oy oranı yüzde 30,4 oldu. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,7 olurken HDP 9,8 oldu. MHP'nin oy oranı da yüzde 9,2 oldu.
Ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı 39,6'da kalırken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 46,7'ye ulaşıyor.
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