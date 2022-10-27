ORC Araştırma'dan 'en başarılı büyükşehir belediye başkanları' anketi: İşte sonuçlar...

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 16:16
<p>ORC Araştırma Şirketi, "En başarılı büyükşehir belediye başkanları" anketinin sonuçlarını paylaştı.</p>

ORC Araştırma Şirketi, "En başarılı büyükşehir belediye başkanları" anketinin sonuçlarını paylaştı.

<p>Buna göre ankette, en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanına  yer verildi. </p>

Buna göre ankette, en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanına  yer verildi. 

<p>Yurttaşların yüzde 59,5'i "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş" dedi.</p>

Yurttaşların yüzde 59,5'i "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş" dedi.

<p>İkinci sırada yüzde 57,2 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı.</p>

İkinci sırada yüzde 57,2 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı.

<p>Yurttaşların 57'si, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin" dedi.</p>

Yurttaşların 57'si, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin" dedi.

<p>Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 55,9 ile dördüncü sırada yer aldı. </p>

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 55,9 ile dördüncü sırada yer aldı. 

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