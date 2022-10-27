ORC Araştırma'dan 'en başarılı büyükşehir belediye başkanları' anketi: İşte sonuçlar...
ORC Araştırma Şirketi, "En başarılı büyükşehir belediye başkanları" anketinin sonuçlarını paylaştı.
Buna göre ankette, en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanına yer verildi.
Yurttaşların yüzde 59,5'i "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş" dedi.
İkinci sırada yüzde 57,2 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı.
Yurttaşların 57'si, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 55,9 ile dördüncü sırada yer aldı.
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