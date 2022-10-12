ORC Araştırma'dan son seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan önde, MHP baraj altı

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 18:02
<p>Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin normal şartlarda Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. </p>

Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin normal şartlarda Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. 

<p>Araştırma 07 -10 Ekim 2022 tarihleri arasında, 42 ilde 3 bin 680 katılımcıyla yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. </p>

Araştırma 07 -10 Ekim 2022 tarihleri arasında, 42 ilde 3 bin 680 katılımcıyla yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. 

<p>Ankatte yurttaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ankette ittifakların durumuna da yer verildi. Buna göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,5 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,2'ye ulaştı. </p>

Ankatte yurttaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ankette ittifakların durumuna da yer verildi. Buna göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,5 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,2'ye ulaştı. 

<p>Öte yandan MHP'nin yüzde 6,3 oy oranıyla baraj altında kaldığı görüldü.</p>

Öte yandan MHP'nin yüzde 6,3 oy oranıyla baraj altında kaldığı görüldü.

<p>Partilerin aldığı oy oranları ise şu şekilde oldu:</p> <p>AKP: Yüzde 30,2</p> <p>CHP: 24,5</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 18,7</p> <p>HDP: Yüzde 7,3</p> <p>MHP: Yüzde 6,3</p> <p>Gelecek Partisi: Yüzde 3,5</p> <p>DEVA Partisi: Yüzde 2,4</p> <p>Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8</p> <p>Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,7</p> <p>Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,5</p> <p>Diğer: Yüzde 2,1</p>

Partilerin aldığı oy oranları ise şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 30,2

CHP: 24,5

İYİ Parti: Yüzde 18,7

HDP: Yüzde 7,3

MHP: Yüzde 6,3

Gelecek Partisi: Yüzde 3,5

DEVA Partisi: Yüzde 2,4

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,7

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 2,1

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