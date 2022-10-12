ORC Araştırma'dan son seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan önde, MHP baraj altı

Ankatte yurttaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ankette ittifakların durumuna da yer verildi. Buna göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,5 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,2'ye ulaştı.