Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Muharrem İnce nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı okullar...
Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde parti liderlerinin oy kullanacağı yerler belli oldu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın nerede oy kullanacağı merak ediliyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Muharrem İnce nerede oy kullanacak? İşte liderlerin oy kullanacağı okullar...
1 - AKP'li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.
2 - CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.
3 - Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir okulda oyunu kullanacak.
4 - ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde oy verecek.
5 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.
6 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy verecek.
7 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda sandığa gidecek.
8 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.
9 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da bir okulda oy kullanacak.
10 - Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde oy verecek.
11 - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak.
12 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak.
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