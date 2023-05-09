Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Muharrem İnce nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı okullar...

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde parti liderlerinin oy kullanacağı yerler belli oldu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın nerede oy kullanacağı merak ediliyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Muharrem İnce nerede oy kullanacak? İşte liderlerin oy kullanacağı okullar...