Spor etkinliğinde seçim propagandası yapan Bakan Kasapoğlu yuhalandı
AKP İzmir Milletvekili adayı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir’de katıldığı bir spor etkinliğinde yurttaşlar tarafından protesto edildi.
İzmir'de Şavkar Cimnastik Kulübü tarafından cimnastik şöleni düzenlendi.
Etkinliğe Şavkar Cimnastik Kulübü bünyesinde yetişen Dünya ve Avrupa şampiyonları İbrahim Çolak ile Adem Asil, Dünya ve Avrupa ikincisi Ahmet Önder ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan en genç olimpik sporcu Nazlı Savranbaşı katıldı.
BirGün’ün aktardığı habere göre, Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen şölende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sözlerine başladıktan kısa bir süre sonra yurttaşlar tarafından yuhalandı.
Aktarılan görüntülerde Kasapoğlu’nun “Bu ülkenin evlatlarına her türlü imkanı sağlamaktan asla çekinmeyeceğiz” sözlerini söylediği görülüyor.
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