Rektörlüğün yasağına karşı ODTÜ öğrencileri 'Devrim'de mezuniyet töreninde
ODTÜ'de rektörlüğün önceki yıllardaki gibi protesto olmaması için Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasaklamaya çalıştığı mezuniyet töreni engel tanımadı. Resmi tören yapılmamasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar kendi olanaklarıyla mezuniyet törenini düzenledi. Ailelerin de kitlesel katılımıyla gerçekleşen törende öğrenciler, Bugün mezuniyetimizden şenliğimize bizim dışımızda alınan tüm kararların karşısında dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya devam edeceğimizi bu mezuniyet aracılığıyla bir kez daha gösterdik” denildi.
POLİS BAZI PANKARTLARI KAMPÜSE SOKMADI
Evrensel'de yer alan habere göre, rektörlük meuzniyet töreni için kampüse girişte “birinci derece aile yakını” sınırlandırması getirirken, üniversitenin A1 ve A4 kapılarında polis konuşlandırıldı. Mezuniyet töreni için hazırlanan bazı pankartların kampüse girişi polis tarafından engellendi.
TOPLULUK GÖSTERİLERİ VE PROTESTOLARLA BAŞLADI
Ancak mezuniyet törenine öğrenciler, aileler, akademisyenler ve mezunları katılımı kitleseldi. Törende sık sık “Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz” sloganları atıldı. Tören ABB'nin Melih Gökçek döneminde ODTÜ ormanının bir kısmını katlederek başlattığı Rant Yolu projesinin geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş tarafından tekrar başlatılmasına karşı "Mansur Yavaş bize karşı Melih Gökçek olmak istiyorsa biz de onun karşısında Kavaklık direnişi olacağız! " sözlerinin yer aldığı tepki mesajıyla başladı. Ardından ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu'nun gösterisi ile devam eden tören saat 17.00 civarında geleneksel açılış konuşmasıyla resmen başlamış oldu.
MÜCADELE KAZANDIRDI
ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Burcu Şekerzade yaptığı açılış konuşmasında, pankartların güvenlik sorunu olarak bahane gösterilmesine itiraz edildi ve rektör tarafından gösterilen bu bahanenin ODTÜ’yü geleneklerinden koparmak için atılmış bir adım olduğunun altını çizdi.
ODTÜ’lülerin Devrime sadece geleneklerini ifade ve muhafaza etme isteğinden değil, aynı zamanda büyük değişimlerin ve dönüşümlerin de göstergesi olduğu için sahip çıktığını ifade eden Şekerzade, şöyle konuştu:
“ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Burcu Şekerzade yaptığı açılış konuşmasında Rektörlük mezuniyet töreninin Devrim'de yapılmasını talep eden ODTÜ'lülere destek verenlere 'iç işlerimize karışmayın' dedi. Aslında olan atanmış rektörün mezuniyetin gerçek sahibi olan ODTÜ bileşenlerinin iç işlerine karışması ve onların iradesini tanımamasıdır. Resmi mezuniyetin gerçekleşmesi talebi okul bileşenleri tarafından dile getirilirken, rektörlük üniversite bileşenlerinin dışında bir karar mekanizmasıyla iktidar tarafından atanmıştır. Bizler atanmış rektörleri de, üniversitenin bileşen hukuk dışında alınan kararıları da kabul etmiyoruz. Şenliğimizi kazanırken ‘Olanak Yoksa Biz Varız’ demiştik. Bugün mezuniyetimizden şenliğimize bizim dışımızda alınan tüm kararların karşısında dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya devam edeceğimizi bu mezuniyet aracılığıyla bir kez daha gösterdik.”
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