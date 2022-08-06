Rektörlüğün yasağına karşı ODTÜ öğrencileri 'Devrim'de mezuniyet töreninde

ODTÜ’lülerin Devrime sadece geleneklerini ifade ve muhafaza etme isteğinden değil, aynı zamanda büyük değişimlerin ve dönüşümlerin de göstergesi olduğu için sahip çıktığını ifade eden Şekerzade, şöyle konuştu:

“ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Burcu Şekerzade yaptığı açılış konuşmasında Rektörlük mezuniyet töreninin Devrim'de yapılmasını talep eden ODTÜ'lülere destek verenlere 'iç işlerimize karışmayın' dedi. Aslında olan atanmış rektörün mezuniyetin gerçek sahibi olan ODTÜ bileşenlerinin iç işlerine karışması ve onların iradesini tanımamasıdır. Resmi mezuniyetin gerçekleşmesi talebi okul bileşenleri tarafından dile getirilirken, rektörlük üniversite bileşenlerinin dışında bir karar mekanizmasıyla iktidar tarafından atanmıştır. Bizler atanmış rektörleri de, üniversitenin bileşen hukuk dışında alınan kararıları da kabul etmiyoruz. Şenliğimizi kazanırken ‘Olanak Yoksa Biz Varız’ demiştik. Bugün mezuniyetimizden şenliğimize bizim dışımızda alınan tüm kararların karşısında dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya devam edeceğimizi bu mezuniyet aracılığıyla bir kez daha gösterdik.”