Rektörlüğün yasağına karşı ODTÜ öğrencileri 'Devrim'de mezuniyet töreninde

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:36
<p>ODTÜ öğrencileri ve mezunları, rektörlüğün Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet törenini 'güvenlik' gerekçesiyle yasaklamaya çalışması üzerine, kendi mezuniyet törenlerini gerçekleştirdi. Öğrenciler, Devrim'de pankartlarla yürüdü.</p>

ODTÜ öğrencileri ve mezunları, rektörlüğün Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet törenini 'güvenlik' gerekçesiyle yasaklamaya çalışması üzerine, kendi mezuniyet törenlerini gerçekleştirdi. Öğrenciler, Devrim'de pankartlarla yürüdü.

<p>ODTÜ'de resmi tören yapılmamasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar kendi olanaklarıyla tören düzenledi.</p>

ODTÜ'de resmi tören yapılmamasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar kendi olanaklarıyla tören düzenledi.

<p>ODTÜ'de rektörlüğün önceki yıllardaki gibi protesto olmaması için Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasaklamaya çalıştığı mezuniyet töreni engel tanımadı. Resmi tören yapılmamasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar kendi olanaklarıyla mezuniyet törenini düzenledi. Ailelerin de kitlesel katılımıyla gerçekleşen törende öğrenciler, Bugün mezuniyetimizden şenliğimize bizim dışımızda alınan tüm kararların karşısında dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya devam edeceğimizi bu mezuniyet aracılığıyla bir kez daha gösterdik” denildi.</p>

ODTÜ'de rektörlüğün önceki yıllardaki gibi protesto olmaması için Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasaklamaya çalıştığı mezuniyet töreni engel tanımadı. Resmi tören yapılmamasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar kendi olanaklarıyla mezuniyet törenini düzenledi. Ailelerin de kitlesel katılımıyla gerçekleşen törende öğrenciler, Bugün mezuniyetimizden şenliğimize bizim dışımızda alınan tüm kararların karşısında dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya devam edeceğimizi bu mezuniyet aracılığıyla bir kez daha gösterdik” denildi.

<h3>POLİS BAZI PANKARTLARI KAMPÜSE SOKMADI</h3> <p>Evrensel'de yer alan habere göre, rektörlük meuzniyet töreni için kampüse girişte “birinci derece aile yakını” sınırlandırması getirirken, üniversitenin A1 ve A4 kapılarında polis konuşlandırıldı. Mezuniyet töreni için hazırlanan bazı pankartların kampüse girişi polis tarafından engellendi.</p>

POLİS BAZI PANKARTLARI KAMPÜSE SOKMADI

Evrensel'de yer alan habere göre, rektörlük meuzniyet töreni için kampüse girişte “birinci derece aile yakını” sınırlandırması getirirken, üniversitenin A1 ve A4 kapılarında polis konuşlandırıldı. Mezuniyet töreni için hazırlanan bazı pankartların kampüse girişi polis tarafından engellendi.

<h3>TOPLULUK GÖSTERİLERİ VE PROTESTOLARLA BAŞLADI</h3> <p>Ancak mezuniyet törenine öğrenciler, aileler, akademisyenler ve mezunları katılımı kitleseldi. Törende sık sık “Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz” sloganları atıldı. Tören ABB'nin Melih Gökçek döneminde ODTÜ ormanının bir kısmını katlederek başlattığı Rant Yolu projesinin geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş tarafından tekrar başlatılmasına karşı "Mansur Yavaş bize karşı Melih Gökçek olmak istiyorsa biz de onun karşısında Kavaklık direnişi olacağız! " sözlerinin yer aldığı tepki mesajıyla başladı. Ardından ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu'nun gösterisi ile devam eden tören saat 17.00 civarında geleneksel açılış konuşmasıyla resmen başlamış oldu.</p>

TOPLULUK GÖSTERİLERİ VE PROTESTOLARLA BAŞLADI

Ancak mezuniyet törenine öğrenciler, aileler, akademisyenler ve mezunları katılımı kitleseldi. Törende sık sık “Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz” sloganları atıldı. Tören ABB'nin Melih Gökçek döneminde ODTÜ ormanının bir kısmını katlederek başlattığı Rant Yolu projesinin geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş tarafından tekrar başlatılmasına karşı "Mansur Yavaş bize karşı Melih Gökçek olmak istiyorsa biz de onun karşısında Kavaklık direnişi olacağız! " sözlerinin yer aldığı tepki mesajıyla başladı. Ardından ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu'nun gösterisi ile devam eden tören saat 17.00 civarında geleneksel açılış konuşmasıyla resmen başlamış oldu.

<h3>MÜCADELE KAZANDIRDI</h3> <p>ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Burcu Şekerzade yaptığı açılış konuşmasında, pankartların güvenlik sorunu olarak bahane gösterilmesine itiraz edildi ve rektör tarafından gösterilen bu bahanenin ODTÜ’yü geleneklerinden koparmak için atılmış bir adım olduğunun altını çizdi.</p>

MÜCADELE KAZANDIRDI

ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Burcu Şekerzade yaptığı açılış konuşmasında, pankartların güvenlik sorunu olarak bahane gösterilmesine itiraz edildi ve rektör tarafından gösterilen bu bahanenin ODTÜ’yü geleneklerinden koparmak için atılmış bir adım olduğunun altını çizdi.

<p>ODTÜ’lülerin Devrime sadece geleneklerini ifade ve muhafaza etme isteğinden değil, aynı zamanda büyük değişimlerin ve dönüşümlerin de göstergesi olduğu için sahip çıktığını ifade eden Şekerzade, şöyle konuştu:</p> <p>“ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Burcu Şekerzade yaptığı açılış konuşmasında Rektörlük mezuniyet töreninin Devrim'de yapılmasını talep eden ODTÜ'lülere destek verenlere 'iç işlerimize karışmayın' dedi. Aslında olan atanmış rektörün mezuniyetin gerçek sahibi olan ODTÜ bileşenlerinin iç işlerine karışması ve onların iradesini tanımamasıdır. Resmi mezuniyetin gerçekleşmesi talebi okul bileşenleri tarafından dile getirilirken, rektörlük üniversite bileşenlerinin dışında bir karar mekanizmasıyla iktidar tarafından atanmıştır. Bizler atanmış rektörleri de, üniversitenin bileşen hukuk dışında alınan kararıları da kabul etmiyoruz. Şenliğimizi kazanırken ‘Olanak Yoksa Biz Varız’ demiştik. Bugün mezuniyetimizden şenliğimize bizim dışımızda alınan tüm kararların karşısında dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya devam edeceğimizi bu mezuniyet aracılığıyla bir kez daha gösterdik.”</p>

ODTÜ’lülerin Devrime sadece geleneklerini ifade ve muhafaza etme isteğinden değil, aynı zamanda büyük değişimlerin ve dönüşümlerin de göstergesi olduğu için sahip çıktığını ifade eden Şekerzade, şöyle konuştu:

“ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Burcu Şekerzade yaptığı açılış konuşmasında Rektörlük mezuniyet töreninin Devrim'de yapılmasını talep eden ODTÜ'lülere destek verenlere 'iç işlerimize karışmayın' dedi. Aslında olan atanmış rektörün mezuniyetin gerçek sahibi olan ODTÜ bileşenlerinin iç işlerine karışması ve onların iradesini tanımamasıdır. Resmi mezuniyetin gerçekleşmesi talebi okul bileşenleri tarafından dile getirilirken, rektörlük üniversite bileşenlerinin dışında bir karar mekanizmasıyla iktidar tarafından atanmıştır. Bizler atanmış rektörleri de, üniversitenin bileşen hukuk dışında alınan kararıları da kabul etmiyoruz. Şenliğimizi kazanırken ‘Olanak Yoksa Biz Varız’ demiştik. Bugün mezuniyetimizden şenliğimize bizim dışımızda alınan tüm kararların karşısında dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya devam edeceğimizi bu mezuniyet aracılığıyla bir kez daha gösterdik.”

<p><strong>Pankartlardan bazıları şöyle oldu:</strong></p> <ul> <li>Bazen 128 milyar dolar gibi ortadan kaybolmak istersin<br /><br /></li> <li>20 yılda bıraktıkları travmayı ben bile çözümleyemem</li> </ul>

Pankartlardan bazıları şöyle oldu:

  • Bazen 128 milyar dolar gibi ortadan kaybolmak istersin

  • 20 yılda bıraktıkları travmayı ben bile çözümleyemem
<ul> <li>Ay TEK adamla ömür mü geçer<br /><br /></li> <li>Gözlerime bak ne görüyorsun? – Mezuniyet ışıltısı</li> </ul>
  • Ay TEK adamla ömür mü geçer

  • Gözlerime bak ne görüyorsun? – Mezuniyet ışıltısı
<ul> <li>Gözlerimizdeki ışıltıyı da satmışlar<br /><br /></li> <li>Notları tayin eden Allah’tır</li> </ul>
  • Gözlerimizdeki ışıltıyı da satmışlar

  • Notları tayin eden Allah’tır
<ul> <li>Şöyle düşün; KPSS’ye de girmiş olabilirdik<br /><br /></li> <li>Ortalamamızı TÜİK hesaplasın</li> </ul>
  • Şöyle düşün; KPSS’ye de girmiş olabilirdik

  • Ortalamamızı TÜİK hesaplasın
<ul> <li>Enflasyon sebep; faiz sonuç. Dinozora kimse bir şey yapmadı.<br /><br /></li> <li>Liman sizin, kıyı bizim; rant sizin, rektör sizin, DEVRİM bizim.<br /><br /></li> <li>Soruları değil, sorunlarımızı çalın</li> </ul>
  • Enflasyon sebep; faiz sonuç. Dinozora kimse bir şey yapmadı.

  • Liman sizin, kıyı bizim; rant sizin, rektör sizin, DEVRİM bizim.

  • Soruları değil, sorunlarımızı çalın

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