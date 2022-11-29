Son seçim anketi il il açıklandı: İşte dikkat çeken sonuçlar
Türkiye 2023 seçimlerine doğru hızla ilerlerken anket çalışmaları da önemini koruyor. Son olarak ALF Araştırma şirketi yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
ALF Araştırma'nın 25-27 Kasım tarihleri arasında 7 ilde toplam 12 bin 115 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile yaptığı son araştırmanın sonuçları paylaşıldı.
Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Trabzon, Antalya, Mersin ve Adana'da yapılan ankette seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
İşte il il partilerin oy oranları;
Giresun'da 1465 kişi ile yapılan anket sonuçlarında parti dağılımı şu şekilde;
AKP yüzde 44,5
CHP yüzde 20,4
İYİ Parti yüzde 17,3
MHP yüzde 6,1
HDP yüzde 1,8
Zafer Partisi yüzde 2,4
Türkiye Değişim Partisi yüzde 2,1
Deva Partisi yüzde 1,8
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2
Gelecek Partisi yüzde 1
Diğer yüzde 1,4
Kahramanmaraş'da 1510 kişi ile yapılan anket sonuçlarında parti dağılımı şu şekilde;
AKP yüzde 47,9
CHP yüzde 12,5
İYİ Parti yüzde 14,8
MHP yüzde 10,4
HDP yüzde 2,6
Zafer Partisi yüzde 3,2
Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,5
Deva Partisi yüzde 2,0
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3
Gelecek Partisi yüzde 1,2
Diğer yüzde 1,6
Hatay'da 1680 ile yapılan anket sonuçlarında parti dağılımı şu şekilde;
AKP yüzde 31,9
CHP yüzde 33,1
İYİ Parti yüzde 10,6
MHP yüzde 8,1
HDP yüzde 7,0
Zafer Partisi yüzde 1,6
Türkiye Değişim Partisi yüzde 2,1
Deva Partisi yüzde 2,0
Memleket Partisi yüzde 3,0
Diğer yüzde 1,5
Trabzon'da 1720 ile yapılan anket sonuçlarında parti dağılımı şu şekilde;
AKP yüzde 47,0
CHP yüzde 18,9
İYİ Parti yüzde 14,3
MHP yüzde 8,8
Saadet yüzde 2,0
HDP yüzde 1,2
Zafer Partisi yüzde 1,9
Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,8
Deva Partisi yüzde 1,4
Gelecek Partisi yüzde 1,2
Diğer yüzde 1,5
Antalya'da 2050 kişi ile yapılan anket sonuçlarında parti dağılımı şu şekilde;
AKP yüzde 28,0
CHP yüzde 31,2
İYİ Parti yüzde 18,8
MHP yüzde 7,0
HDP yüzde 5,5
Zafer Partisi yüzde 2,2
Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,9
Memleket Partisi yüzde 1,4
Deva Partisi yüzde 1,3
Gelecek Partisi yüzde 1,2
Diğer yüzde 1,5
Mersin'da 1730 kişi ile yapılan anket sonuçlarında parti dağılımı şu şekilde;
AKP yüzde 21,5
CHP yüzde 30,3
İYİ Parti yüzde 15,8
MHP yüzde 9,5
HDP yüzde 14,2
Zafer Partisi yüzde 1,9
Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,7
Memleket Partisi yüzde 1,2
Deva Partisi yüzde 1,5
Diğer yüzde 2,4
Adana'da 1960 kişi ile yapılan anket sonuçlarında parti dağılımı şu şekilde;
AKP yüzde 29,4
CHP yüzde 28,0
İYİ Parti yüzde 15,1
MHP yüzde 8,2
HDP yüzde 10,2
Zafer Partisi yüzde 2,0
Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,7
Deva Partisi yüzde 1,9
Gelecek Partisi yüzde 1,0
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,1
Diğer yüzde 1,4
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- İsmi anıt çınara verildi
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- Ret, inkar, hakaret...
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- Müthiş maçta kazanan Gana!