Son dakika... Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:31
<p>Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. </p>

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. 

<p>Seçmenin nabzını tutan anketler, ittifakların seyirlerini görebilmeleri için daha da önemli bir hale geldi.</p>

Seçmenin nabzını tutan anketler, ittifakların seyirlerini görebilmeleri için daha da önemli bir hale geldi.

<p>Birçok anket şirketi de seçim yaklaşırken gündem oluşturan anket sayılarını sıklaştırdı.</p>

Birçok anket şirketi de seçim yaklaşırken gündem oluşturan anket sayılarını sıklaştırdı.

<p>Türkiye Raporu ise 'Anketlerin anketi' başlığı altında; Avrasya, Türkiye Raporu, Yöneylem, Metropoll,Area, AKSOY, ORC ve MAK araştırma şirketlerinin anket sonuçlarının ortalamasını alarak son verileri paylaştı.</p>

Türkiye Raporu ise 'Anketlerin anketi' başlığı altında; Avrasya, Türkiye Raporu, Yöneylem, Metropoll,Area, AKSOY, ORC ve MAK araştırma şirketlerinin anket sonuçlarının ortalamasını alarak son verileri paylaştı.

<p>Ocak 2021 ve Kasım 2022 tarihleri arasında yayımlanan anketlerin ortalamasını alan Türkiye Raporu'nun verilerine göre oy oranları şöyle:</p> <p>Millet ittifakı yüzde 40,8</p>

Ocak 2021 ve Kasım 2022 tarihleri arasında yayımlanan anketlerin ortalamasını alan Türkiye Raporu'nun verilerine göre oy oranları şöyle:

Millet ittifakı yüzde 40,8

<p>Cumhur İttifakı yüzde 40</p>

Cumhur İttifakı yüzde 40

<p>HDP yüzde 10,4</p> <p>Diğer yüzde 9</p>

HDP yüzde 10,4

Diğer yüzde 9

<p><strong>Araştırma şirketlerinin kamuoyu ile paylaştıkları anket sonuçlarının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara göre aylık ortalaması​ şöyle:</strong></p> <p>Ocak 2021'de yüzde 46,3 oy oranına sahip Cumhur İttifakı, yüzde 37 oy oranına sahip Millet İttifakı karşısında aydan aya erimeye başladı.</p>

Araştırma şirketlerinin kamuoyu ile paylaştıkları anket sonuçlarının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara göre aylık ortalaması​ şöyle:

Ocak 2021'de yüzde 46,3 oy oranına sahip Cumhur İttifakı, yüzde 37 oy oranına sahip Millet İttifakı karşısında aydan aya erimeye başladı.

<p>Aralık 2021'de Millet ittifakı oy oranını yüzde 40,2'ye çıkarırken Cumhur İttifakı yüzde 40'a gerileyerek düşüşünü hızlandırmaya başladı.</p>

Aralık 2021'de Millet ittifakı oy oranını yüzde 40,2'ye çıkarırken Cumhur İttifakı yüzde 40'a gerileyerek düşüşünü hızlandırmaya başladı.

<p>Kasım 2022'de ise Millet ittifakı yüzde 40,8'e ulaşırken Cumhur İttifakı yüzde 40 ile bir önceki ayın yüzde 0,6  gerisinde kaldı. </p>

Kasım 2022'de ise Millet ittifakı yüzde 40,8'e ulaşırken Cumhur İttifakı yüzde 40 ile bir önceki ayın yüzde 0,6  gerisinde kaldı. 

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