Son dakika... Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.
Seçmenin nabzını tutan anketler, ittifakların seyirlerini görebilmeleri için daha da önemli bir hale geldi.
Birçok anket şirketi de seçim yaklaşırken gündem oluşturan anket sayılarını sıklaştırdı.
Türkiye Raporu ise 'Anketlerin anketi' başlığı altında; Avrasya, Türkiye Raporu, Yöneylem, Metropoll,Area, AKSOY, ORC ve MAK araştırma şirketlerinin anket sonuçlarının ortalamasını alarak son verileri paylaştı.
Ocak 2021 ve Kasım 2022 tarihleri arasında yayımlanan anketlerin ortalamasını alan Türkiye Raporu'nun verilerine göre oy oranları şöyle:
Millet ittifakı yüzde 40,8
Cumhur İttifakı yüzde 40
HDP yüzde 10,4
Diğer yüzde 9
Araştırma şirketlerinin kamuoyu ile paylaştıkları anket sonuçlarının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara göre aylık ortalaması şöyle:
Ocak 2021'de yüzde 46,3 oy oranına sahip Cumhur İttifakı, yüzde 37 oy oranına sahip Millet İttifakı karşısında aydan aya erimeye başladı.
Aralık 2021'de Millet ittifakı oy oranını yüzde 40,2'ye çıkarırken Cumhur İttifakı yüzde 40'a gerileyerek düşüşünü hızlandırmaya başladı.
Kasım 2022'de ise Millet ittifakı yüzde 40,8'e ulaşırken Cumhur İttifakı yüzde 40 ile bir önceki ayın yüzde 0,6 gerisinde kaldı.
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