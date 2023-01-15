Son seçim anketi açıklandı: CHP birinci parti, MHP baraj altı
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalı üzerinden son anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.
Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:
CHP: Yüzde 27
AKP: Yüzde 25,6
İYİ Parti: Yüzde 12
HDP: Yüzde 9,7
MHP: Yüzde 4,9
DEVA: Yüzde 3
Zafer Partisi: Yüzde 1,5
Yeniden Refah Partisi: 1.0
Diğer: 2,1
Kararsızlar: 13,2
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
CHP: Yüzde 31,1
AKP: Yüzde 29,5
İYİ Parti: 13,8
HDP: 11,2
MHP: 5,6
DEVA: 3,5
Zafer Partisi: 1,7
Yeniden Refah: 1,2
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