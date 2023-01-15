Son seçim anketi açıklandı: CHP birinci parti, MHP baraj altı

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2023 Pazar, 11:38
<p>Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalı üzerinden son anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.</p>

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalı üzerinden son anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.

<p>Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:</p> <p>CHP: Yüzde 27</p> <p>AKP: Yüzde 25,6</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 12</p> <p>HDP: Yüzde 9,7</p> <p>MHP: Yüzde 4,9 </p>

Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:

CHP: Yüzde 27

AKP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 12

HDP: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 4,9 

<p>DEVA: Yüzde 3</p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 1,5 </p> <p>Yeniden Refah Partisi: 1.0</p> <p>Diğer: 2,1</p> <p>Kararsızlar: 13,2 </p>

DEVA: Yüzde 3

Zafer Partisi: Yüzde 1,5 

Yeniden Refah Partisi: 1.0

Diğer: 2,1

Kararsızlar: 13,2 

<p>Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:</p> <p>CHP: Yüzde 31,1 </p> <p>AKP: Yüzde 29,5 </p> <p>İYİ Parti: 13,8 </p> <p>HDP: 11,2 </p>

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

CHP: Yüzde 31,1 

AKP: Yüzde 29,5 

İYİ Parti: 13,8 

HDP: 11,2 

<p>MHP: 5,6 </p> <p>DEVA: 3,5 </p> <p>Zafer Partisi: 1,7 </p> <p>Yeniden Refah: 1,2</p>

MHP: 5,6 

DEVA: 3,5 

Zafer Partisi: 1,7 

Yeniden Refah: 1,2

2023 seçimleri erken seçim seçim anketi

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