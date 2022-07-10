Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan'ın oyu yüzde 30'un altında
Ahmet Davutoğlu'nun oy oranı da yüzde 1.5 olarak ölçüldü.
Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy oranı ise yüzde 1,2 olarak açıklandı. Ankette 'Diğer' ise yüzde 1,2 olarak ölçüldü.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olursa oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 1.5.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın oy oranı da yüzde 1,9 olarak ölçüldü.
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