Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş: Millet İttifakı fark attı!
“Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 30,3’ü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yüzde 53,2’si Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yanıtını verdi.
Kararsız/sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 63,7 olarak belirlenirken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,3’te kaldı.
Video Haberler
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!