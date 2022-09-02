Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş: Millet İttifakı fark attı!

“Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 30,3’ü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yüzde 53,2’si Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yanıtını verdi.

Kararsız/sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 63,7 olarak belirlenirken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,3’te kaldı.