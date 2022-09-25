Erdoğan'ın 'Seçme yaşını biz indirdik' açıklaması doğru mu? Türkiye'de seçme yaşı hiç 30 oldu mu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sakarya'da partisinin Gençlik Buluşması programında gençlerle buluştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada '' Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı kaçtı? 30. 30'un altındakiler oy kullanamıyordu. Peki bunu 25'e kim indirdi, 18'e kim indirdi? 25 yaşa indiren biziz. 18 yaşa indiren de biziz.'' ifadelerini kullandı.

Daha önce de ''seçme yaşı 30'du, 18'e biz indirdik'' şeklinde açıklamalar yapan Erdoğan'ın bu söylemi gündeme oturdu.

Resmi verilerle birlikte Türkiye'de hangi yılda seçme yaşının kaç olduğuna bakarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neyi kast ettiğini anlamaya çalışalım.