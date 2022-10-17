Galip Öztürk'ün 'fotoğrafçı'sı hakimi ortaya çıkarmıştı: O gazeteciye ceza geldi!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:10

Suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün ocak ayında ortaya çıkan bir aile fotoğrafında yaşanan "ayna kazası", çete yapılanmaları ile kimi yargı mensupları arasındaki ilişkin çarpıcı bir örneğini oluşturmuştu. Fotoğrafta, dönemin Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Kemal Alver'in Öztürk'ün aile fotoğrafını çekerken aynaya yansıdığı görülmüştü.

Öztürk bu fotoğrafını sosyal medyasında paylaşınca, Samsun’da yayın yapan Samsun Etik Haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca ekran görüntüsünü aldı ve fotoğrafta aynaya yansıyan kişinin Hakim Alver olduğunu ortaya çıkardı.

Fotoğrafın ülke gündemine taşınmasıyla Alver, Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alındı. Bu gelişme de aynı şekilde medyada geniş şekilde yer buldu. Ancak Alver, görevden alındığını haberleştiren gazetecilerden sadece olayı ortaya çıkaran Berat Gonca’ya dava açtı. Önceki gün görülen davada Samsun 5. Asliye Mahkemesi, Gonca’ya 8 bin 320 lira ceza verdi.

METRO’DA İŞE BAŞLADI

Açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılan Alver, emekli olarak Samsun Barosu'nda avukatlığa döndü. Alver'in ayrıca Galip Öztürk'ün onursal başkanı olduğu ve kızlarının yönettiği Metro Holding'de işe başladığı aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Galip Öztürk'ün tutuklu yargılandığı Gürcistan'da duruşmasının olduğu gün Alver Metro Holding çalışanlarıyla Gürcistan'dan fotoğraf yayınladı.

GONCA: ‘BU CEZA TÜM BASINA VERİLMİŞTİR’

Aldığı ceza ile ilgili açıklama yapan Berat Gonca, "Verilen ceza tarafıma değil gazetecilik mesleğine verilen bir cezadır. Yapılan haber doğru çıkmış ve HSK tarafından Kemal Alver görevden alınmıştır. Bizde haberin devamlılığı açısından HSK tarafından görevden alınma olayını da haberleştirdik. Alver yayından kaldırılan haberin tekrar gündeme getirildiği gerekçesiyle hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş ve neticede tarafımıza söz konusu mahkeme tarafından 8 bin 320 TL para cezası verilmiştir. Anlaşılıyor ki, bu sansür yasası yürürlükte olsaydı tarafımızı tutuklu yargılayacaklardı" dedi.