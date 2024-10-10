Gar katliamının 9. yılında adalet ve barış çağrısı: 'Unutmadık, affetmeyeceğiz'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 11:37

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:37

Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde "Barış Mitingi" sırasında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, olayın 9. yılında düzenlenen törenle anıldı. Katliamda yaşamını yitirenler için yapılan anma töreninde, siyasetçiler ve katılımcılar terörün karşısında durma mesajları verdi. Demokrasi ve barış vurgusu yapılan törene, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, törende yaptığı konuşmada, “15 Temmuz'dan sonra daha da otoriterleşen bu iktidar, kendi gücünü korumak adına 10 Ekim Gar Katliamı'nın gerçekleşmesine göz yummuştur,” dedi. Hatimoğulları, barış için mücadelelerinin süreceğini ve demokrasi güçleriyle birlikte iktidara karşı direnişin devam edeceğini vurguladı.

Anma töreninde barış ve demokrasi mesajları öne çıkarken, katliamda hayatını kaybeden 103 kişi bir kez daha saygıyla anıldı.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

Katliamın 9. yılı nedeniyle siyasi isimler de sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Katliamcılara görünmez bir koridor açanları unutmadık. Siyasi sorumlular yargılanana kadar Ankara Gar Katliamını unutturmayacağız," ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise paylaşımında, 2015 yılında alınan kararla katliamın gerçekleştiği alanın "Demokrasi Meydanı" olarak adlandırıldığını ve bir anıt dikildiğini hatırlattı. Yavaş, "Bu anıt, teröre karşı duruşumuzun ve barış talebimizin bir simgesidir," dedi.



