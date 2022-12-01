Gaye Su Akyol kendisi için atılan 'Erdoğan'ın en kötü kabusu' başlığına böyle tepki gösterdi: 'Müthiş saçma'

Sanatçı Gaye Su Akyol, kendisiyle yapılan söyleşinin, Financial Times'ta "Türk şarkıcı, Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlığıyla yayımlanmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 13:38
Gaye Su Akyol kendisi için atılan 'Erdoğan'ın en kötü kabusu' başlığına böyle tepki gösterdi: 'Müthiş saçma'
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Sanatçı Gaye Su Akyol, İngiliz gazetesi Financial Times'ın kendisiyle yapılan söyleşiyi "Türk şarkıcı, Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlığıyla yayımlamasına sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Akyol mesajında, "Müthiş saçma, provokatif, aynı zamanda sığ ve içerikten bağımsız bir başlık atılmış. Ama gerçekler yeterince ağır ve yerli yerinde" ifadelerine yer verdi.

Gelen tepki ve eleştirilerin ardından söz konusu haberin başlığı, "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol- umut ve özgürlük" şeklinde değiştirilmişti. 


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