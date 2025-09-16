Gazeteci Asuman Aranca'nın 'gizliliğin ihlali' suçundan yargılandığı davada yeni gelişme!

HABER: BATUHAN SERİM
T24 muhabiri Asuman Aranca'nın, “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş” başlıklı haberi nedeniyle "gizliliğin ihlali” iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Önceki duruşmalara Ankara Adliyesi'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Aranca, üçüncü duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapması için Aranca'ya son kez süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 21 Ekim saat 11.55'e erteledi.