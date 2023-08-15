Gazeteci Barış Pehlivan'ın 5. kez cezaevine girmesine tepki yağdı! 'Rehin ve esir alma operasyonu...'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 19:33

Güncelleme: 15.08.2023 - 19:38

Kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay ceza alan gazeteci ve yazar Barış Pehlivan, bugün İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne girdi.

Pehlivan'ın beşinci kez cezaevine girmesine tepkiler gecikmedi.

"TÜRKİYE İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR MANZARA"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Türkiye için utanç verici bir manzara olduğunu belirterek “Bu çağda bir gazetecinin bu şekilde hapse atılıyor olması gerçekten utanç verici. Yani Türkiye’de birçok suçlu sokaklarda geziyor denetimli serbestlik düzeni içerisinde ama bir gazeteci bu şekilde hapse gönderiliyor. Gerçekten çok üzgünüz bu durum karşısında ama biliyoruz ki Barış, bu şartlar karşısında da mücadele etmekten, doğruları yazmaktan, doğruları söylemekten geri durmayacak. Bunu çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

"BUNUN ADI VİCDANSIZLIKTIR"

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise, “Ortada bir suç yok. Barış Pehlivan da bugün bir suçlu olarak Silivri Cezaevi’ne getirilmedi. Ortada bir suç yoksa, Barış Pehlivan da Silivri Cezaevi’ne kapatıldıysa, Merdan Yanardağ’ın Silivri Cezaevi’ne kapatılması gibi o zaman ortada hukuki durumun dışında başka bir şey vardır. Bunun adı vicdan meselesidir. Bunun adı vicdansızlıktır” dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) Erol Önderoğlu da yaptığı açıklamada Pehlivan'ın cezaevine girmesine yönelik tepki gösterdi. Bu yıl tutuklanan 13'üncü gazeteci olduğunu vurgulayan Önderoğlu, “Gazeteci Barış Pehlivan ‘Kamuoyunun bilgilenme hakkının gaspı meselesi. Ben bunun mücadelesini veriyorum’ diyerek Silivri Cezaevi’ne girmek için yola çıktı. Bu yıl tutuklanan 13. gazeteci oldu. Haberci tutuklamak kamuoyuna yapılan çağdışı bir saldırıdır." dedi.

"REHİN VE ESİR ALMA OPERASYONU"

Bir tepki de CHP'li Enis Berberoğlu'ndan geldi.

Berberoğlu, şöyle konuştu:

“Biz Merdan Yanardağ’ı haftada bir veya o sürelerde ziyarete gelirken, Merdan’ı dışarı çıkarmaya çalışırken bugün Barış Pehlivan’ı teslim ettik. Şunu görüyorum. Adalet önünde eşit olmadığımızı zaten biliyoruz ama artık kanun önünde de eşitlik yok. Barış’ın Silivri’ye girmeden, teslim olmadan önce söylediği bir cümle var. AKP’lisinden muhalifine kadar her hukukçu, bu yasanın Barış lehine yorumlanması gerektiğini düşünüyor. Yani Barış’ın içeri girmemesi gerekiyor. Eğer kanun bunu emrediyorsa ama Barış içeri giriyorsa demek ki kanuni bir tutuklama, kanuni bir hüküm yok ortada. Olan ne; bir rehin alma, bir esir alma operasyonu. Şunu da söyleyeyim. Kalkıp da Barış’ı içeri aldık, Merdan’ı koyduk, işte Can Atalay’ı bırakmadık diye dışarıdakileri korkutacaklarını düşünüyorlarsa çok yanlış düşünüyorlar. Bunları, içeridekileri de gazetecilikten vazgeçireceklerini düşünüyorlarsa orada da yanılıyorlar. Bir gün kafalarına dank eder bu.”

Tepkilerden bazıları ise şu şekilde:

Katiller, uyuşturucu kaçakçıları, tecavüzcüler, hırsızlar, dolandırıcılar tahliye edilirken Barış Pehlivan bugün 5. kez cezaevine girdi.



Özür dilerim kardeşim… pic.twitter.com/Uqz90JxAUH — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) August 15, 2023

Katiller, uyuşturucu kaçakçıları, tecavüzcüler, hırsızlar, dolandırıcılar tahliye edilirken Barış Pehlivan bugün 5. kez cezaevine girdi.



Özür dilerim kardeşim… pic.twitter.com/qbzPqHNaCj — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 15, 2023

Bu görüntüyü unutma Türkiye. Barış Pehlivan yeniden cezaevinde. Video: @0zgurPehlivan pic.twitter.com/t3JT6JYXTm — Timur Soykan (@timursoykan) August 15, 2023