Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:35

Güncelleme: 08.11.2024 - 12:36

10Haber sitesi editörü, gazeteci Furkan Karabay’ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Furkan Karabay’ın gözaltına alındığını 10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk duyurdu.

Çelenk, Karabay’ın gözaltı sebebinin ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlar olduğunu dile getirdi.

Furkan Karabay gözaltına alınıp Vatan Emniyet’e götürüldüğü ve polis sorgusuna başlanıldığı öğrenildi.

Muhabirimiz Furkan Karabay gözaltına alındı. Yine, gel ifadeye denince anında gidecek bir gazetecinin sabah apar topar derdest edilmesi vakasıyla karşı karşıyayız. Sebebi attığı bir sizi tweetmiş. Vatan Emniyet'te ifade veriyor. Furkan'ı bir an önce aramıza bekliyoruz. — Hakan Çelenk (@hakancelenkk) November 8, 2024

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için 28 Aralık 2023’te tutuklanan Furkan Karabay 8 Ocak 2024’te tahliye edilmişti.