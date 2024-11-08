Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Gazeteci Furkan Karabay sabah saatlerinde gözaltına alındı. Karabay’ın gözaltı gerekçesinin sosyal medyada yaptığı bir dizi paylaşım olduğu öğrenildi.

Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:35

10Haber sitesi editörü, gazeteci Furkan Karabay’ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Furkan Karabay’ın gözaltına alındığını 10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk duyurdu.

Çelenk, Karabay’ın gözaltı sebebinin ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlar olduğunu dile getirdi.

Furkan Karabay gözaltına alınıp Vatan Emniyet’e götürüldüğü ve polis sorgusuna başlanıldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için 28 Aralık 2023’te tutuklanan Furkan Karabay 8 Ocak 2024’te tahliye edilmişti.


Etiketler: #Furkan Karabay #gözaltı

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