Gazeteci Furkan Karabay, itirazın ardından serbest bırakıldı

Yaptığı bir haber sonrası tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:06
Gazeteci Furkan Karabay, itirazın ardından serbest bırakıldı
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Gazeteci Furkan Karabay, herkesin erişimine açık olan mahkeme tutanaklarını haberleştirmesi nedeniyle “Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kararın ardından 28 Aralık'ta, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne konulan Karabay'ın tutukluluğuna itiraz edilmişti.

Tutukluluk halini inceleyen mahkeme, Karabay hakkında tahliye kararı verdi.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu, tahliye kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tutuklamanın manasız olduğunu söylemiş, yazmıştık. İstanbul 27. Asliye Ceza vermiş kararı. Darısı hukuksuzca cezaevinde tutulanların başına" ifadelerini kullandı.

 


Furkan Karabay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gazetecilik

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