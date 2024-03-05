Faruk Eren ve Furkan Karabay hakkında beraat kararı

Gerçek Gündem Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren ve editörü Furkan Karabay, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 18:19
Faruk Eren ve Furkan Karabay hakkında beraat kararı
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Gerçek Gündem Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren ile editör Furkan Karabay'ın, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla yargılandıkları ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı gerekçeyle açılan başka bir davayla birleştirilen davanın ikinci duruşmasında karar çıktı.

MLSA’nın haberine göre hahkeme heyeti 2 gazetecinin beraatine karar verdi. Karabay, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı Kerem Altıparmak duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmayı izleyen gazetecilerin telefon ve bilgisayarları kapatıldı. İddia makamının atılı suçlamadan cezalandırılmalarını istediğini esas hakkındaki görüşe dair savunma yapan Karabay, şunları söyledi:

"AÇILMAMIŞ OLMASI GEREKEN BİR DAVAYDI"

“Vereceğiniz hiçbir kararın benim için kabul edilen bir değeri yoktur. Zaten açılmamış olması gereken bir davaydı.”

Karabay ve Eren hakkında beraat kararı alındı. Eren hakkında oy birliği, Karabay hakkında ise mahkeme başkanının oy çokluğu ile beraat kararı verildi.


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