Gazeteci Furkan Karabay'ın adli kontrolüne yapılan itiraza ret

Gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol kararına yapılan itiraz reddedildi.

Karabay’ın avukatı Enes Ermaner, kararın “somut gerekçe içermediğini” belirterek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılacağını açıkladı.

İSTANBUL 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ REDDETTİ

Karabay’a yönelik “konutu terk etmeme” kararına karşı yapılan itiraz, İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararın ardından Karabay’ın avukatı Enes Ermaner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BİREYSEL BAŞVURU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ermaner, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararına karşı itirazımız 'adli kontrol karar ve gerekçesinde isabetsizlik olmadığından' İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedildi.

Her şeyden önce bu "somut bir gerekçe içermeyen" karar, Anayasa'mızın 141. maddesinde düzenlenen gerekçeli karar hakkı ve bununla bağlantılı olarak adil yargılanma hakkının ihlalidir.

Bir gazetecinin yapmış olduğu haberler nedeniyle "ev hapsi"ne mahkum edilmesi ise açık bir şekilde basın ve ifade özgürlüğünün ihlalidir. Bu karara karşı da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru gerçekleştireceğiz."