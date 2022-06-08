Gazeteci Güngör Arslan cinayeti: 'Üstünü örtmek isteyen siyasetçiler var' iddiası

08 Haziran 2022 Çarşamba, 08:19

Kocaeli'de, Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış ve tüm müdalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Son olarak, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, geçen şubat ayında öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın eşi Suna Arslan ile konuştu, anlattıklarına bugünkü köşesinde yer verdi. Söz konusu cinayetle ilgili olarak 33 kişinin isminin geçtiğini hatırlatan Öztürk, "Bunlardan tetiği çeken kişi ile birlikte, birisi de avukat olmak üzere 10 kişi halen cezaevinde" dedi.

Öztürk, Arslan'ın anlattıklarını şöyle aktardı:

“Güngör, meslek hayatında çok haksızlıklar yaşadı. Bazı yayın organları da onunla ilgili farklı görüntüler sundu. Cinayeti kadın meselesine bağlamak istediler. Sözü edilen kadın, ifadesinde, ‘Kendisine üç kişinin geldiğini, Güngör Arslan aleyhine ifade vermesi için baskı yapıldığını' söyledi. Bu iddia çürüdü.”

'CİNAYETİ ÖRTMEK İSTEYEN SİYASETÇİLER VAR'

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eşim, Kocaeli'nde gerçeklerin ortaya çıkması için korkusuzca yazan, bu yüzden başına çok şeyler gelen bir gazeteciydi. Bizim, Devletimizden tek isteğimiz üstü örtülmeden gerçeklerin ortaya çıkarılması. Basit bir cinayetmiş gibi gösterilmek istenmesi de bizi çok üzüyor. Güngör'ü itibarsızlaştırarak olayın üstünün kapatılmasını isteyen siyasetçiler, mafya var. Bazı gazeteler de buna çanak tutuyor. Sonuçta istediğimiz adaletin yerini bulmasıdır. Adalete de güveniyoruz.”