Gazeteci Hakan Tosun'un kız kardeşinden çarpıcı iddia: 'Görmemesi gereken bir şeye tanıklık ettiği için kasten öldürüldü'

İstanbul Esenyurt'ta darbedilerek hayatını kaybeden gazeteci ve çevre aktivisti Hakan Tosun'un kız kardeşi Öznur Tosun, ağabeyinin cinayetinin arkasında planlı ve organize bir eylem olduğunu söyledi.

Tosun, ağabeyinin "görmemesi gereken bir duruma tanıklık ettiği için kasten öldürüldüğünü" belirtti.

Basına yaptığı açıklamada olayın sıradan bir darp vakası olmadığını kaydeden Öznur Tosun, ortaya çıkan yeni görüntülerin şüphelilerin ilk ifadelerini çürüttüğünü söyledi.

Tosun, "Görüntüler açığa çıktı. Bizim bilgimiz dışında açığa çıktı. Zaten karşı tarafın vermiş olduğu röportajda, yani savunmasında çok farklı beyanlarda bulunmuştu. Kendi kendilerinin yalan söyledikleri, beyanlarının hiçbir şekilde doğru olmadığı o görüntülerle ortaya çıktı" dedi.

"BİR ŞEYE ŞAHİT OLDU, O YÜZDEN ÖLDÜRDÜLER"

Ağabeyinin bir olaya tanıklık ettiği için hedef alındığını düşündüğünü belirten Tosun, cinayetin arkasındaki sır perdesine işaret etti:

“Ağabeyim darbedilip, sonra tekrar darbedildi. Burada bir şeye şahit oldu. Orada bir şey yaşandı. Çünkü ağabeyim her an kamerasıyla her şeyin farkında olan bir insandı. Orada bir şeye mi şahit oldu? Bir alışverişe mi şahit oldu? O arabayla motorla bir şeyler mi veriliyordu? O yüzden bu kadar şeyi saklamaya çalıştılar."

"BU GENÇLERİN ARKASINDA KİM VAR?"

Öznur Tosun, 24 ve 18 yaşlarındaki şüphelilerin arkasında başka güçler olduğundan şüphelendiğini belirterek yetkililere şu soruları yöneltti:

“İlk günden söylediğim gibi, kim neden koruyor bu insanları? Bunlar neyi saklamaya, neyi kapatmaya çalışıyorlar? O 24 ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var? Onlar kimin maşası? Bunlar çok ciddi soru işaretleri. Bunların hepsinin, bütün soruların cevabı verilecektir.”

"BU ADİ BİR OLAY DEĞİL, ORGANİZE BİR CİNAYET"

Olayın planlı bir cinayet olduğunu vurgulayan Tosun, "Siz bunun adi bir olay olduğunu düşünmüyorsunuz, arkasında planlı, daha organize bir iş olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi?" sorusuna, "Evet, orada görmemesi gereken bir şey gördü. Ve o yüzden de ilk önce darbedildi, dönüp tekrar darbedildi. Öldürmek istediler, canına kastetmek istediler. Amaç buydu. Bu kadar intikam dolu bir şeyse, organize olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

“NEDEN BİR BUÇUK SAAT BEKLETİLİP BAŞKA BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ?”

Cinayetin hırsızlık amaçlı olmadığına dikkat çeken Tosun, ağabeyinin ne kamerasının ne de telefonunun kendilerine teslim edilmediğini söyledi.

Ayrıca, olay yerinin yakınında hastaneler olmasına rağmen neden uzak bir hastaneye götürüldüğünü de sorguladı:

"Yakınında iki tane özel hastane, bir tane devlet hastanesi varken, neden bir buçuk saat bekletilip başka bir hastaneye götürüldü? O hastanede bazı şeyler daha mı kolay olacaktı? Bir sürü soru işareti var ama biz her sorunun cevabını öğreneceğiz. Bundan eminim."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece Esenyurt’ta evine giderken saldırıya uğradı.

Saldırıyla ilgili 18 ve 24 yaşlarında iki şüpheli tutuklandı. Tosun'un motorsikletten inen iki kişi tarafından daro edildiğine dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı.