Gazeteci Merdan Yanardağ: Gerçekler tehdit ve baskıyla değiştirilemez
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım" ifadeleriyle kendisini hedef aldığı gazeteci Merdan Yanardağ, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Gazeteci Merdan Yanardağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Yanardağ, "Gerçekler tehdit ve baskıyla değiştirilemez" dedi.
Erdoğan, Özbekistan’da düzenlenen 22. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısının ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Yanardağ’ı, Osmanlı üzerinden yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle hedef alan Erdoğan, "Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım" dedi.
Yanardağ, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "Osmanlı bir milletin değil, bir ailenin adıdır" diyen Yanardağ, şunları söyledi:
- Osmanlı bütün milletin, Türk ulusunun ecdadı yerine konulamaz. Hakaret yok, bilemsel tarih tartışması var. Bu konuda Atatürk'ün sözleri ve TBMM'nin Vahdettin hakkındaki kararları açıktır. Gerçekler tehdit ve baskıyla değiştirilemez.
"MUSTAFA KEMAL'İ Mİ YARGILAYACAKSINIZ?"
Yanardağ açıklamasına şöyle devam etti:
1- M. Kemal Atatürk, Nutuk'da şöyle diyor: "Osmanoğulları, Türk Milletinin hakimiyet ve saltanatına zorla el koymuşlardı (vaziülyed olmuşlardı). Bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de, Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek... "
2- Atatürk, Nutuk'da şöyle diyor: "... hakimiyet ve saltanatını isyan ederek bilfiil eline almış bulunuyor. Mevzubahis olan, millette hakimiyet ve saltanatını bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meseslesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikatti ifadeden ibarettir."
3- Mustafa Kemal Atatürk, Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'i ve Damat Ferit iktidarını ise çok ağır bir dille, kanıtlarını ortaya koyarak eleştiriyor. Ona "hain" ve "sefil" diyor. Mustafa Kemal'i mi yargılayacaksınız?
1- M. Kemal Atatürk, Nutuk'da şöyle diyor:— Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) September 17, 2022
"Osmanoğulları, Türk Milletinin hakimiyet ve saltanatına zorla el koymuşlardı (vaziülyed olmuşlardı). Bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de, Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek... "
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