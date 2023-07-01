Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepkiler çığ gibi artıyor: Siyasi bir sopadır

Yayınlanma: 01.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.07.2023 - 05:06

TELE1’de yayımlanan programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve ardından tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’a destek mesajları yağmaya devam ediyor.

Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösteren 68 kuşağından bir grup da dün TELE1 televizyonunun Sarıyer’de bulunan binasına ziyarette bulundu. Ziyarette bulunan isimler kararın hukuksuz olduğunun altını çizdi. Yanardağ’ın serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Gazetemizin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner de ziyarette yer aldı.

"KAMU VİCDANI KANADI"

68 kuşağından oluşan grup “Merdan Yanardağ hukuksuz yere hapiste tutuluyor” açıklamasını yaptı. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan da Merdan Yanardağ için destek açıklaması yaptı. “Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır” diyen Atılgan’ın açıklaması şöyle:

“Yanardağ, montaj video kayıtlarıyla sözleri çarpıtılarak hedef gösterilmesi üzerine tutuklandı. Yargı erkinin siyasi iktidarın sopası haline getirildiği ülkemizde, bir süredir iktidar tarafından hedef gösterilen Yanardağ’ın şahsında, bağımsız basını susturmak için, montaj video kumpasıyla, kamu vicdanını kanatan bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Bu mesnetsiz tutuklama kaldırılmalıdır.”

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK"

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez, Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Gutierrez, seçimlerden bu yana Türkiye’de basın özgürlüğü alanında daha fazla gerileme yaşandığını söyledi. Gutierrez, 20’den fazla uluslararası medya özgürlüğü ve gazetecilik kuruluşunun, AB Konseyi’ne Türkiye ile kurulacak ilişkilere dair çağrısını hatırlatarak, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Avrupalı hükümetlere ve politika yapıcılara, medya özgürlüğü ve temel hakların geliştirilmesinin Türkiye ile gelecekteki ilişkilerin merkezinde yer almasını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.