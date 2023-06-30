Silivri'de tutulan Merdan Yanardağ cezaevinden mesaj yolladı: Boyun eğmeyeceğim

Yayınlanma: 30.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.06.2023 - 04:17

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın geçen hafta yayımlanan programında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 3 gün geçti. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yanardağ, önceki gün avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile cezaevinde görüştü. Durna, gözaltı ve tutuklanma sürecinde dayanışma gösteren herkese teşekkür ettiğini söyleyen Yanardağ’ın mesajını iletti.

Yanardağ’ın Silivri’den gönderdiği mesaj şöyle:

“Gösterilen dayanışma birleşerek birlikte kazanacağımızı bize bir kez daha göstermiştir. Demokrasi, özgürlük, hukuk mücadelesi toplumsallaşarak kazanılır.

Tabii, Tele1’e, Merdan Yanardağ’a saldırmalarının özel nedenleri var.

Antidemokratik, adil olmayan bir seçimle, çok küçük bir farkla seçimi kazanan, son derece zayıf dengeye dayanan bir iktidar var. Bu nedenle korku yaymaya ihtiyaçları var. Yurttaşların susması, ses çıkarmaması için örnek oluşturmaya çalışıyorlar.

‘İKTİDARI RAHATSIZ ETTİ’

Anlaşılan, bağımsız Tele1’in toplum üzerindeki etkisi, Merdan Yanardağ’ın gazetecilik tavrı iktidarı rahatsız etti. Bu nedenle beni hedef seçtiler. Yapılan, seçim döneminde kullanılan montaj video siyasetinin devamıdır. Tutuklanma sürecimin hukuki değil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunu da kısa sürede göreceğiz.

Bu anlayışa boyun eğmeyeceğim. Türkiye’nin tüm demokrasi güçlerine ve topluma, Tele1 ve Tele1 yayıncılığı ile dayanışma içerisinde olma çağrısı yapıyorum.

‘SUÇÜSTÜ HAZMEDİLMEDİ’

AKP iktidarının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik kriz, zorla alınan seçimin sonuçları ve bir dizi başka nedenle baskıcı yöntemler uygulamayı deneyecek bir iktidar var karşımızda. Bu nedenlerle, aynı zamanda hareket alanlarını genişletmek isteyeceklerdir. Yeni bir ‘açılım’ geliştirebilirler.

Ben de yaptığım programda bu durumu değerlendirdim. ‘Tecrit’ ve benzeri ifadeler AKP’nin hazırlandığı işareti verilen “açılım” siyasetinin değerlendirilmesidir, tartışılmasıdır. Bir bakıma, deyim uygunsa ‘suçüstü’ yakalanmayı hazmedemedikleri anlaşılıyor.

‘ÖCALAN SİYASETİ YAPIYORLAR’

Ben bu değerlendirmeleri yaparken kimseyi övmek, yermek değil, bir öngörü üzerinden değerlendirme yapıyorum. Kaldı ki ‘tecrit’ dahil, bu kavramların tamamı gündelik siyasette, hukuki tartışmalarda kullanılıyor. Bunda bütün sorun Öcalan üzerinden siyaset yapmaktır. Bunu yapan da iktidardır. Çünkü Öcalan ile ne görüşüldüğünü, varsa, ne kararlaştırıldığını kamuoyu bilmiyor.

Ben her şeye karşın dayanışma ile engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Destek olan, dayanışma gösteren herkesi sevgi ile selamlıyorum. Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim!”

KILIÇDAROĞLU’NDAN TELEFON



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 Genel Koordinatörü Murat Taylan’ı arayarak destek mesajı verdi. Destek mesajını aktaran TELE1, Kılıçdaroğlu’nun CHP olarak Yanardağ’ın özgürlüğü için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiğini, bu seçimin adaletsizlikle kazanıldığını daha önce de söylediğini ve TELE1’in bu sahtekarlığı en güçlü şekilde vurgulayan televizyon kanalı oldu dediğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun mesajında, TELE1’in, AKP’nin kara propaganda montaj videolarıyla seçimi kazandığını ve yüzde 48’in önemini vurgulamasının yanında, Türkiye’yi bekleyen tehlikelere dikkat çeken yaklaşımının Merdan Yanardağ’ın hedef alınmasına neden olduğunu söylediği ifade edildi.

CHP HEYET OLUŞTURDU



CHP TBMM Grubu, tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yürüyen hukuki süreci takip etmek üzere milletvekili heyeti görevlendirdi.

CHP Grubu’ndan yapılan açıklamada, “CHP Grubu, Tele1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın bir programdaki ifadeleri nedeniyle başlatılan linç kampanyasının ardından tutuklanması ve hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirmiştir” denildi. Heyetin, Adalet Bakanlığı’ndan gelecek yanıtın ardından Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ederek çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

‘ADALET HERKESE LAZIM OLACAKTIR’



PEN Yazarlar Derneği tutuklanan gazeteci yazar Merdan Yanardağ ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada tutuklama kararı eleştirilirken adalet vurgusu öne çıktı.

PEN Yazarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gazeteci, yazar, üyemiz ; Merdan Yanardağ yaptığı bir açıklamadan dolayı apar topar tutuklandı. Söylediklerinin montajlanarak sunulduğunu söyleyen Merdan Yanardağ’ın apar topar tutuklanmasının kabul edilir bir yanı yoktur. Hep söylüyoruz ‘Adalet herkese bir gün lazım olacaktır’ diye. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır.”