Gazeteciler güvende hissetmiyor
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), “Türkiye’de Gazetecilik: ‘Güvende hissetmiyorum” isimli raporunun sonuçlarını açıkladı. Anket 13 şehirden 57 gazeteci ile düzenlendi. Rapordaki verilere göre, ankete katılan 57 gazetecinin 46’sının son beş yıl içinde fiziksel saldırı ya da tehdide maruz kaldığı ortaya çıktı.
Rapora göre, gazetecilerin yüzde 70.2’si gözaltı ve tutuklanmadan, 59.7’si işsizlikten, 49.1’i yargılanmaktan, 42.1’i fiziksel şiddetten, 35.1’i ırkçı saldırılardan, 24.6’sı karalama kampanyasından, 24.6’sı gözetimden kaygılanıyor. Ankete katılan gazetecilerin yüzde 76.1’i sahada, yüzde 58.7’si kamuya açık bir etkinlik takip ederken yüzde 23.9’u sokakta ve yüzde 4.3’ü evde şiddet ve tehdide maruz kaldığını ifade etti.
POLİS TEHDİDİ
Şiddete uğrayan 46 gazetecinin 18’inin şikâyette bulunduğu ve 10’una takipsizlik kararı verildiği açıklandı. Ankete katılan gazetecilerin verdiği cevaplara göre fiziksel saldırı ve tehditlerin faillerinin yüzde 28.6’sının polis, yüzde 18.7’sinin kimliği belirsiz olduğu, yüzde 13.2’sinin siyasi gruplar, yüzde 11’inin çeteler, yüzde 7.7’sinin belli bir kişi olduğu, yüzde 2.2’sinin dini bağlantılı gruplar ve yüzde 1.1’inin ise başka gazeteciler olduğu belirtildi.
Gazetecilerin yüzde 47.4’ü “Kişisel güvenliğim konusunda kaygılıyım” derken yüzde 26.3’ü “ailesinin veya arkadaşlarının güvenliği konusunda kaygılı olduğunu” dile getirdi. Ayrıca ankete katılan gazetecilerin yüzde 78.9’u beş yıl içinde dijital şiddete maruz kaldığını söyledi. “Türkiye’de kendini güvende hissediyor musun” sorusuna gazetecilerin yüzde 50.9’u hiç güvende hissetmediği, yüzde 36.8’i güvende hissetmediği yanıtını verdi
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