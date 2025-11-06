Gazetecilere gözaltı dalgası: Siyasilerden peş peşe tepkiler!

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın sabah 06.00 sıralarında polis ekipleri tarafından evlerinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Öte yandan gazeteci Soner Yalçın ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da İstanbul’da ifadeye götürüldüğü ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah 6 gazeteciyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada gazeteciler Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş ve Batuhan Çolak'ın savunmalarının alınması için emniyete talimat verildiği belirtildi.

Siyasilerden, gazetecilere yapılan operasyonlara peş peşe tepki yağdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu 'fiili gözaltı' bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür."

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: "Gazeteciler değil, gerçeği gizleyenler yargılanmalı. CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve gazeteci Şaban Sevinç’in gözaltına alınması, basına yönelik baskıların son halkasıdır. Gazetecilik suç değildir. İfade özgürlüğü suç değildir. Bu gözaltılar adalete değil, otoriterliğe hizmet ediyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: “Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak yine bir şafak operasyonuyla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ne yaparsanız yapın, hakikatten kaçamazsınız. Halk ile gerçeklerin arasına duvar öremeyeceksiniz. Gerçekleri susturamazsınız.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: “Yine bir sabah ve yine kapıya dayanmalar. Ne olacak bu işin sonu? ‘Gazeteciler, polis eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü’. Bu cümleyi kurdurtmak bile bu ülkenin geleceğini çalıyor. Gerçeği yazmak suç, bir fikir belirtmek tehlike. Ne eleştiriye, ne habere, hiç mi tahammülünüz kalmadı? İstiyorsunuz ki herkes aynı cümleyi kursun, aynı başlığı atsın. Olmaz, olmayacak. Korkunuzun nedeni, hakikat ve milletin uyanışıdır. Bu düzeni de, bu keyfiliği de er ya da geç halkımızla birlikte değiştireceğiz. Gazetecilik suç değildir. Gazeteciler yalnız değildir. Özgür basını mutlak inşa edeceğiz.”