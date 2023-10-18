Gazeteciyi azarlamıştı: ÇGD'den Akşener'e tepki

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:19

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soru soran basın mensubuna tepki gösterdi. Akşener, kendisine Sinan Aygün'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soru soran muhabire yönelik olarak, "Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı.

Akşener'in tavrını eleştiren ÇGD Ankara Şubesi siyasetçilerin görevinin gazetecilere "had bildirmek" olmadığına vurgu yaparak gazetecilerin soru sormasının siyasi manevraları uğruna engellenemeyeceğini kaydetti.

GAZETECİLERİN KAMUOYU ADINA SORU SORDUĞUNU TEKRAR HATIRLATIYORUZ

Yaşanan duruma tepki gösteren ÇGD Ankara Şubesi ise Akşener'in basın mensubuna yönelik tavrına tepki gösterdi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasetçilerin görevi gazetecilere had bildirmek değildir! Gazetecilerin soru sormasını, kendi siyasi manevraları uğruna engellemeye çalışan parti liderlerine gazetecilerin kamuoyu adına soru sorduğunu tekrar hatırlatıyoruz" denildi.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Akşener'e söz konusu soruyu soran gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak ise Akşener'in tepki gösterdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayarak bu öfke ve tarzın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Toprak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan Meral Akşener'e 'yaralayıcı, kırıcı, suçlayıcı' hiçbir ifade içermeyen şekilde 'Sinan Aygünle görüşmeniz tartışılıyor, değerlendirmeniz olur mu?' diye sordum. İşim bu, soracağım. Cevap vermeyebilir, geçip gidersiniz. Bu öfke ve tarz kabul edilebilir değil..."