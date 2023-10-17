‘Yıkılacak kulelerde’ konuşmuşlar: Meral Akşener Ankara için teklif götürdü iddiası
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara için eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’e adaylık teklif ettiği iddia edildi. Yarkadaş “Sinan Aygün İYİ Parti’nin adayı olursa, bazı İYİ Partililer tepki için istifa edebilir” dedi.
Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki bir araya geldiği isimlerle ilgili kulis bilgisi paylaşan Yarkadaş "Bu akşam Ankara’da enteresan bir yemek yapıldığı bilgisine ulaştım. Sinan Aygün, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek ve Meral Akşener TOGO’da yemekte buluştular" ifadelerine yer verdi.
“TEPKİ İSTİFALARI GELEBİLİR”
Yarkadaş "Oktay Vural’ın da katıldığı yemekte, iddiaya göre Sinan Aygün’e ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı’ teklif edildi. Sinan Aygün’ün teklifi değerlendirip öyle karar vereceği belirtiliyor. Öte yandan, Sinan Aygün İyi Parti’nin adayı olursa, bazı İYİ Partililer tepki için istifa edebilir" dedi.
KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ
Kulelerin mühürlenip, mahkeme tarafından yıkım kararı verilmesi Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasında uzun süren karşılıklı tartışmalara neden olmuştu.
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