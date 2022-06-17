Gazetemizi okuma cezası AYM tarafından iptal edildi

17 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Gazetemize yönelik baskı ve operasyonlara tepki göstermek için 2016 yılında Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılmak istenen basın açıklaması, Antalya Valiliği tarafından yasaklanmıştı.

Kalekapısı’ndaki Attalos heykeli önünde oturarak gazete okumak isteyen ve aralarında o dönemki Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk’ün de bulunduğu bir grup gözaltına alınmış, Öztürk’e de idari ceza verilmişti. Alt mahkemelerin cezayı onaması üzerine Eğitim-Sen, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Öztürk, Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı. Yüksek mahkeme valiliğin demokratik eylemleri, etkinlikleri yasaklamasının hukuka aykırı olduğunu belirterek hak ve özgürlüklere vurgu yaptı.