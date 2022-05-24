Anayasa Mahkemesi AKP'li Zeytinburnu belediyenin planını bozdu
Anayasa Mahkemesi, yeşil alan olarak düzenlenmesi için bağışlanan araziye semt konağı ve cami yaptıran AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin imar planlarını bozdu. 22 yıldır devam eden hukuki sürece son noktayı koyan Anayasa Mahkemesi, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin, bir kooperatifin yol ve yeşil alan olarak düzenlenmesi için bağışladığı Sümer Mahallesi’ndeki yaklaşık 4 bin metrekarelik arazi yapılaşmaya açmasını, Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirdi. AKP’li belediye imar planı değişiklikleri yaparak, söz konusu araziye semt konağı ve cami yapılmasının önünü açmıştı.
Şartlı olarak terk edilen/bağışlanan arazinin, terk amacına uygun kullanılmaması üzerine araziyi bağışlayanlar mahkemeye başvurmuş, Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davayı 2015 yılında reddetmişti.
OdaTv'de yer alan habere göre, ret kararının temyiz edilmesi üzerine de Yargıtay 5. Hukuk Dairesi kararı onayarak, karar düzeltme talebini de 2018 yılında reddetmişti. Bunun üzerine araziyi bağışlayanlar 2019’da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi 29 Aralık 2021 tarihinde, şartlı bağışlanan arazinin bir kısmının farklı amaçla kullanılmasını mülkiyet hakkı ihlali olduğuna oybirliği ile karar verdi. Davanın yeniden görülmesi için dosyayı Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi.
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