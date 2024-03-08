Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Gaziantep Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:15

Güncelleme: 08.03.2024 - 13:15

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar belli oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29 aday yarışacak. Peki, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Gaziantep'da hangi parti kimi aday gösterdi?

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GAZİANTEP FATMA ŞAHİN KİMYA MÜHENDİSİ

İYİ PARTİ GAZİANTEP YAŞAR SAĞLAM AVUKAT

ANAVATAN PARTİSİ GAZİANTEP ÖNDER BEŞE İŞ ADAMI

DEMOKRATİK SOL PARTİ GAZİANTEP MEHMET BOZKURT EMEKLİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ GAZİANTEP ŞÜKRÜ YILMAZ İŞ İNSANI

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ GAZİANTEP SELMAN TUTUMLU EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ GAZİANTEP FATMA YÜCETAŞ ECZANE TEKNİKERİ

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ GAZİANTEP AYFER AKAY KUAFÖR

ZAFER PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET PAMUK İŞ ADAMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GAZİANTEP DENİZ KORKMAZ İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ GAZİANTEP ABDULLAH TUTUŞ ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER FARUK BOZTEPE KUYUMCU

GELECEK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN ÖZCAN İŞ ADAMI

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP SALİH SEZGİN İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GAZİANTEP MUZAFFER ERTÜRK DOKTOR

HÜR DAVA PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET NAKŞİ ERAT GAYRİMENKUL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ GAZİANTEP AYŞE ÇALIŞKAN SERBEST

ADALET BİRLİK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN İNCE İŞLETMECİ

DEMOKRAT PARTİ GAZİANTEP ABDÜLKADİR ÖZ AVUKAT

MİLLET PARTİSİ GAZİANTEP ALİ GALİP EMRULLAH İNŞAAT MÜHENDİSİ

MİLLİ YOL PARTİSİ GAZİANTEP OSMAN DOST MUHASEBE

ADALET PARTİSİ GAZİANTEP MURAT DENİZ İŞ İNSANI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER ATALAY EMEKLİ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ GAZİANTEP EKREM KURT MALİ MÜŞAVİR

SAADET PARTİSİ GAZİANTEP AHMET CENGİZ AVUKAT

VATAN PARTİSİ GAZİANTEP MUSTAFA GÖKÇAYIR ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

BAĞIMSIZ GAZİANTEP MAHMUT KARALAR MATBAACI

BAĞIMSIZ GAZİANTEP HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU İŞ İNSANI

BAĞIMSIZ GAZİANTEP RAMAZAN KARABUDAK BÜFE İŞLETMENİ