Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Gaziantep Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. Gaziantep Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29 aday yarışacak.
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar belli oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29 aday yarışacak. Peki, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Gaziantep'da hangi parti kimi aday gösterdi?
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GAZİANTEP FATMA ŞAHİN KİMYA MÜHENDİSİ
İYİ PARTİ GAZİANTEP YAŞAR SAĞLAM AVUKAT
ANAVATAN PARTİSİ GAZİANTEP ÖNDER BEŞE İŞ ADAMI
DEMOKRATİK SOL PARTİ GAZİANTEP MEHMET BOZKURT EMEKLİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ GAZİANTEP ŞÜKRÜ YILMAZ İŞ İNSANI
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ GAZİANTEP SELMAN TUTUMLU EMEKLİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ GAZİANTEP FATMA YÜCETAŞ ECZANE TEKNİKERİ
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ GAZİANTEP AYFER AKAY KUAFÖR
ZAFER PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET PAMUK İŞ ADAMI
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GAZİANTEP DENİZ KORKMAZ İŞÇİ
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ GAZİANTEP ABDULLAH TUTUŞ ÖĞRENCİ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER FARUK BOZTEPE KUYUMCU
GELECEK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN ÖZCAN İŞ ADAMI
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP SALİH SEZGİN İŞ İNSANI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GAZİANTEP MUZAFFER ERTÜRK DOKTOR
HÜR DAVA PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET NAKŞİ ERAT GAYRİMENKUL
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ GAZİANTEP AYŞE ÇALIŞKAN SERBEST
ADALET BİRLİK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN İNCE İŞLETMECİ
DEMOKRAT PARTİ GAZİANTEP ABDÜLKADİR ÖZ AVUKAT
MİLLET PARTİSİ GAZİANTEP ALİ GALİP EMRULLAH İNŞAAT MÜHENDİSİ
MİLLİ YOL PARTİSİ GAZİANTEP OSMAN DOST MUHASEBE
ADALET PARTİSİ GAZİANTEP MURAT DENİZ İŞ İNSANI
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER ATALAY EMEKLİ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ GAZİANTEP EKREM KURT MALİ MÜŞAVİR
SAADET PARTİSİ GAZİANTEP AHMET CENGİZ AVUKAT
VATAN PARTİSİ GAZİANTEP MUSTAFA GÖKÇAYIR ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
BAĞIMSIZ GAZİANTEP MAHMUT KARALAR MATBAACI
BAĞIMSIZ GAZİANTEP HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU İŞ İNSANI
BAĞIMSIZ GAZİANTEP RAMAZAN KARABUDAK BÜFE İŞLETMENİ
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