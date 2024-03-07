Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Malatya'da hangi parti kimi aday gösterdi?
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 23'ü siyasi parti, 5'i bağımsız 28 aday yarışacak. Peki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Malatya'da hangi parti kimi aday gösterdi?
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerin ve bağımsız adayların isimleri kesinleşti. Peki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Malatya'de hangi parti kimi aday gösterdi?
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MALATYA SAMİ ER MÜHENDİS
İYİ PARTİ MALATYA ŞEYHMUS GÖÇMEZ
SOL PARTİ MALATYA ALİ OSMAN İZCİ İŞÇİ
MEMLEKET PARTİSİ MALATYA AVNİ TALHA UCUZCU İŞ İNSANI
ANAVATAN PARTİSİ MALATYA MUTTALİP ÇAPKAN EĞİTİMCİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ MALATYA BİLAL YILDIRIM MÜHENDİS
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ MALATYA ABDULVAHAP EKİM MAKİNE MÜHENDİSİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ MALATYA HÜSNE YAŞAR EĞİTİM DANIŞMANI
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ MALATYA YÜKSEL AKMERCAN GİRİŞİMCİ
ZAFER PARTİSİ MALATYA SIDDIK AKTAŞ İŞ İNSANI
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ MALATYA SEMİH KEKLİK MÜHENDİS
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ MALATYA SUAT ERDEM ÖĞRENCİ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ MALATYA HAKAN ŞİRECİ İŞ ADAMI
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ MALATYA YUSUF YILMAZ İŞ İNSANI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MALATYA VELİ AĞBABA İŞ İNSANI
EMEK PARTİSİ MALATYA BAYRAM ADİL AKTAŞ EMEKLİ ÖĞRETMEN
HÜR DAVA PARTİSİ MALATYA MEHMET İLKER DÖNMEZER ESNAF
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ MALATYA ALİ REŞAT ÖZTÜRK AVUKAT
OCAK PARTİSİ MALATYA MEHMET COŞKUN ÇİFTÇİ
DEMOKRAT PARTİ MALATYA MEHMET CAHİT KARAKUŞ EMEKLİ
MİLLET PARTİSİ MALATYA MUHAMMET BEKİR İNCEARIK AVUKAT
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ MALATYA BURCU ASLAN İŞÇİ
VATAN PARTİSİ MALATYA ABUZER ŞEREFOĞLU ÇİFTÇİ
BAĞIMSIZ MALATYA MUZAFFER TUNÇ SERBEST GAZETECİ
BAĞIMSIZ MALATYA İBRAHİM GEZER ÖĞRETİM ÜYESİ
BAĞIMSIZ MALATYA BENGÜL UĞURLU ECZACI
BAĞIMSIZ MALATYA NAZİR GÜNEY İŞÇİ
BAĞIMSIZ MALATYA DENİZHAN GÜRBÜZ EMEKLİ
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