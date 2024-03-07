İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? İzmir'de hangi parti kimi aday gösterdi?

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:04
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? İzmir'de hangi parti kimi aday gösterdi?
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31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerin ve bağımsız adayların isimleri kesinleşti. Peki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? İzmir'de hangi parti kimi aday gösterdi?

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İZMİR HAMZA DAĞ AVUKAT 

İYİ PARTİ İZMİR ÜMİT ÖZLALE EKONOMİST 

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR CÜNEYT OĞUZ İŞ İNSANI 

ANAVATAN PARTİSİ İZMİR ALİ SUNGUR İŞ İNSANI 

DEMOKRATİK SOL PARTİ İZMİR KEMAL CEM PÜLTEN GAZETECİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI 

YENİDEN REFAH PARTİSİ İZMİR CEMAL ARIKAN İKTİSATÇI 

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ İZMİR AKIN BİRDAL MÜHENDİS 

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İZMİR SAVAŞ SARI MÜHENDİS 

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ İZMİR HÜSEYİN HAN MÜZİSYEN 

ZAFER PARTİSİ İZMİR NAŞİT BİRGÜVİ TOPTAN GIDA TİCARETİ 

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ İZMİR ÖZLER ÇAKIR ÖĞRETİM ÜYESİ 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ İZMİR DENİZ ÇELİK ÖĞRETMEN 

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ İZMİR YÜKSEL ODABAŞI MAKİNA MÜHENDİSİ 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İZMİR CEMİL TUGAY TIP DOKTORU 

EMEK PARTİSİ İZMİR KEMAL KÖROĞLU EMEKLİ 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ İZMİR SAİT DEMİR SERBEST 

ADALET BİRLİK PARTİSİ İZMİR AYPERİ KÖSEOĞLU İŞLETMECİ 

DEMOKRAT PARTİ İZMİR BURCU BOSTANCIOĞLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ İZMİR SERAP KARAOSMANOĞLU İŞ İNSANI 

SAADET PARTİSİ İZMİR MUSTAFA ERDURAN İŞ İNSANI 

VATAN PARTİSİ İZMİR SERHAN BOLLUK DOKTOR 

BAĞIMSIZ İZMİR BARIŞ ÜRKMEYEN ESNAF 

BAĞIMSIZ İZMİR EGE ÖNCÜ TIP DOKTORU 

BAĞIMSIZ İZMİR YASİN DEMİRKIRAN EMEKLİ 

BAĞIMSIZ İZMİR MENDERES BOZKURT SERBEST MESLEK 

BAĞIMSIZ İZMİR UMUT CESURER MAKİNE MÜHENDİSİ

BAĞIMSIZ İZMİR CÜNEYT AKER MÜTEAHHİT 


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