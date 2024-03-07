Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:04

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:04

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerin ve bağımsız adayların isimleri kesinleşti. Peki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? İzmir'de hangi parti kimi aday gösterdi?



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İZMİR HAMZA DAĞ AVUKAT

İYİ PARTİ İZMİR ÜMİT ÖZLALE EKONOMİST

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR CÜNEYT OĞUZ İŞ İNSANI

ANAVATAN PARTİSİ İZMİR ALİ SUNGUR İŞ İNSANI

DEMOKRATİK SOL PARTİ İZMİR KEMAL CEM PÜLTEN GAZETECİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI

YENİDEN REFAH PARTİSİ İZMİR CEMAL ARIKAN İKTİSATÇI

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ İZMİR AKIN BİRDAL MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İZMİR SAVAŞ SARI MÜHENDİS

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ İZMİR HÜSEYİN HAN MÜZİSYEN

ZAFER PARTİSİ İZMİR NAŞİT BİRGÜVİ TOPTAN GIDA TİCARETİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ İZMİR ÖZLER ÇAKIR ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ İZMİR DENİZ ÇELİK ÖĞRETMEN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ İZMİR YÜKSEL ODABAŞI MAKİNA MÜHENDİSİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İZMİR CEMİL TUGAY TIP DOKTORU

EMEK PARTİSİ İZMİR KEMAL KÖROĞLU EMEKLİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ İZMİR SAİT DEMİR SERBEST

ADALET BİRLİK PARTİSİ İZMİR AYPERİ KÖSEOĞLU İŞLETMECİ

DEMOKRAT PARTİ İZMİR BURCU BOSTANCIOĞLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ İZMİR SERAP KARAOSMANOĞLU İŞ İNSANI

SAADET PARTİSİ İZMİR MUSTAFA ERDURAN İŞ İNSANI

VATAN PARTİSİ İZMİR SERHAN BOLLUK DOKTOR

BAĞIMSIZ İZMİR BARIŞ ÜRKMEYEN ESNAF

BAĞIMSIZ İZMİR EGE ÖNCÜ TIP DOKTORU

BAĞIMSIZ İZMİR YASİN DEMİRKIRAN EMEKLİ

BAĞIMSIZ İZMİR MENDERES BOZKURT SERBEST MESLEK

BAĞIMSIZ İZMİR UMUT CESURER MAKİNE MÜHENDİSİ

BAĞIMSIZ İZMİR CÜNEYT AKER MÜTEAHHİT