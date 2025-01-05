Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesi yine yandaş şirketlere gitti:

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

İktidarın “kamuda tasarruf” önlemleri kapsamında krizin faturası yurttaşa çıkarılırken AKP’li belediyeler ise bu çağrıya kulak tıkıyor. AKP’li Fatma Şahin’in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde art arda araç kiralama ihalesine çıkılıyor. Belediye son olarak 25 Aralık’ta ulaşım ve taşıma hizmetleri için araç kiralama ihalesine çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihaleyi 14 milyon 85 bin TL’ye “Yılda Özel Eğitim Taşımacılık ve Temizlik Hizmetleri” isimli şirkete verildi.

Şirketin ortakları arasında 2019’da AKP’den Gaziantep Oğuzeli Belediye başkanı aday adayı olan Memik Yılmaz yer alıyor. Yılmaz, 2024 yerel seçimlerinde de MHP’den belediye başkanı aday adayı olmuştu. Şirket 2010 yılından bu yana 412 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 3 milyar 646 milyon 764 bin TL. Yılda ortalama 27 kamu ihalesi alan şirket birçok kamu kurumundan ihale aldı.

162 MİLYON TL’LİK TAŞINMAZ SATIŞI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sık sık taşınmaz satışlarıyla da gündeme geliyor. Belediye son olarak Şahinbey Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 10478 ada 7 parseldeki taşınmazı satışa çıkardı. İmar durumu konut alanı olarak ifade edilen söz konusu taşınmaz için 162 milyon 966 bin 980 TL’lik muhammen bedel belirlendi. 4 milyon 889 bin TL de geçici teminat talep edildi.