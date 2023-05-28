2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Gaziantep'te ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Gaziantep'te ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Gaziantep'te kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:47
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te ne kadar oy aldı?
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Gaziantep'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS GAZİANTEP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Gaziantep'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA GAZİANTEP'TE NE KADAR OY ALDI?

Gaziantep'te Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37.28 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA GAZİANTEP'TE NE KADAR OY ALDI?

Gaziantep'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62.72 aldı.

14 MAYIS GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN GAZİANTEP'TE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yüzde 72.04 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GAZİANTEP'TE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te yüzde 24.94 oy aldı.

SİNAN OĞAN GAZİANTEP'TE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Gaziantep'te yüzde 2.72 oy aldı.

 


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