2018 seçimlerinde Gaziantep'ten kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Gaziantep'ten kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Gaziantep seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Gaziantep seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE GAZİANTEP'TE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 540.735
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 133.202
HÜR DAVA PARTİSİ - 8.743
VATAN PARTİSİ - 2.031
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 124.858
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 158.769
SAADET PARTİSİ - 12.576
İYİ PARTİ - 70.179
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ GAZİANTEP'TE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 8
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2
İYİ PARTİ - 1
2018 GAZİANTEP MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
ABDULHAMİT GÜL - AKP
AHMET UZER - AKP
MEHMET ERDOĞAN - AKP
ABDULLAH NEJAT KOÇER - AKP
DERYA BAKBAK - AKP
ALİ ŞAHİN - AKP
MÜSLÜM YÜKSEL - AKP
MEHMET SAİT KİRAZOĞLU - AKP
ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN - MHP
SERMET ATAY - MHP
MAHMUT TOĞRUL - HDP
BAYRAM YILMAZKAYA - CHP
İRFAN KAPLAN - CHP
İMAM HÜSEYİN FİLİZ - İYİ PARTİ
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