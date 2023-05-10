2018 seçimlerinde Gaziantep'ten kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Gaziantep'ten kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Gaziantep seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:40

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:04

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE GAZİANTEP'TE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 540.735

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 133.202

HÜR DAVA PARTİSİ - 8.743

VATAN PARTİSİ - 2.031

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 124.858

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 158.769

SAADET PARTİSİ - 12.576

İYİ PARTİ - 70.179

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ GAZİANTEP'TE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 8

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

İYİ PARTİ - 1

2018 GAZİANTEP MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

ABDULHAMİT GÜL - AKP

AHMET UZER - AKP

MEHMET ERDOĞAN - AKP

ABDULLAH NEJAT KOÇER - AKP

DERYA BAKBAK - AKP

ALİ ŞAHİN - AKP

MÜSLÜM YÜKSEL - AKP

MEHMET SAİT KİRAZOĞLU - AKP

ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN - MHP

SERMET ATAY - MHP

MAHMUT TOĞRUL - HDP

BAYRAM YILMAZKAYA - CHP

İRFAN KAPLAN - CHP

İMAM HÜSEYİN FİLİZ - İYİ PARTİ