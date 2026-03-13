Gaziantep’te orman arazisine deprem konutları inşa ettiler: Önce bina dikildi, karar ardından geldi

6 Şubat depremlerinin ardından depremden etkilenen birçok ilde deprem konutları inşa edildi. Bu illerden biri de Gaziantep oldu. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinin Işıklı Mahallesi’nde yaşama geçirilen köy deprem konutları projesi, orman arazisinin üzerine inşa edildi. Orman arazisi üzerine inşa edilmesi yasayla yasaklanan yapıların meşruiyeti, 27 Şubat’ta yayımlanan Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanı Kararı ile verildi. Kararla birlikte söz konusu yapıların bulunduğu arazi, yanında bulunan parselle birlikte orman sınırları dışına çıkartıldı. Projenin, arazi orman niteliği taşırken yaşama geçirilmesi dikkat çekti.

‘BİNALAR BİTİYOR, ‘ORMAN DEĞİLDİR’ KARARI ÇIKIYOR’

Eski CHP Şahinbey Belediye meclis üyesi Uğur Kalkan, “Orman arazisine deprem konutları inşa edilmiş, binalar bittikten sonra ‘burası artık orman değildir’ kararı çıkıyor. İlgili kişiler deprem konutları diyor ama burası kararnameden önce ormandı! Şimdi imar planında emsal mi artırılacak? Nüfus artışına altyapı yetecek mi? İki katı orman alanı nerede olacak? Peki, bu betonlaşmanın ekolojik bedeli ne olacak? Yeni ormanlar nerede? Rant kapısı mı açılıyor?” tepkisini gösterdi. Kalkan, “Deprem konutları hayati bir ihtiyaç, buna itirazımız yok. Ancak asıl skandal burada başlıyor: Gaziantep gibi bir metropolde, bu tür acil durumlar için neden bir rezerv alan planlanmadı? Rezerv alan ayrılmadığı için mi orman arazisine ‘oldubitti’ ile binalar dikiliyor?” dedi.

BAŞKANVEKİLİNİN KARARDAN HABERİ YOK

Söz konusu yapılar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme geldi. CHP’li beldiye meclis üyesi Ersin Atar, kanun hükmünde kararname ile birlikte orman sınırları dışına çıkartılan iki parseli sordu. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Halil Uğur, “Kanun hükmünde kararname ile ilgili bir bilgim yok” yanıtını verdi.