Gaziantep ve Hatay'ı Bahçeli'nin memleketine bağladı: MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'in haritası tepki çekti

MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Çenet, Osmaniye'yi büyükşehir yapmak için hazırlıklara başladıklarını belirterek, Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ilçeleri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin Osmaniye'ye katıldığı bir haritayı paylaştı.

Çenet paylaşımında, "Hepimizin milli meselesi olduğundan zerre şüphemiz olmayan Hatay İlimizin, ülkemizin sınırlarına katılması çerçevesinde günümüzde Osmanlı’nın ismini tek başına yaşatan Osmaniye’mizden alınan Erzin ve Dörtyol’un; yukarıdaki haritada nasıl da bir liman ve ticaret şehri Osmaniye’nin önünün kesildiğini apaçık göstermiyor mu? Bugün için artık neredeyse yüz yıl önceki yaklaşımı sürdürebilir miyiz? Yeni Türkiye yüzyılında Suriye yönetimi değişmiş, yeni dünya parametreleri ortaya çıkmıştır. Komşu ilimizin hala bir “sorunlu” mesele olduğu anlayışını ileri sürebilir miyiz? İşte yakın gelecekte kapımızı çalacak Osmaniye İl ve Yerel Yönetimi için yukardaki haritada tarihi ve kültürel köklerimizin sürekliliği olan Erzin ve Dörtyol’un da “ana şehir” Osmaniye’mize avdet etmesi, geri dönmesi tarihimize saygının bir gereğidir. Emin olun Doğu Akdeniz böylece İskenderun Körfezinden sonra serbest ticaret bölgesi olarak ikinci bir İskenderun Körfezi daha kazanacaktır. Bu körfezin adı Osmaniye Körfezi olacaktır.

Son olarak Sayın Liderimizi ziyaretimizle ilgili bir kaç şey söyleyelim. Düşünün biz şurada her işimizde ne çok seviniyoruz ne çok seviniyoruz. Gençliğimin ve hayallerimin şehri diye Osmaniye’mizi kalbinde müstesna bir yere koyan Büyüğümüzün Osmaniye’mizden bahsederken yüzündeki sevinci tarif etmem mümkün değil. Evladı olmaya ve merhametine sevgisine mazhar olabildiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu da bize yeter zaten" ifadelerini kullandı.

MHP'li Çenet'in paylaşımı şöyle:





AKP'Lİ TAYYAR: BAHÇELİ'NİN MEMLEKETİ OLUNCA İFADELER CİDDİYE ALINMIŞ

MHP'li başkan Çenet'in bu açıklaması, özellikle Gaziantepli ve Hataylı yurttaşlar tarafından sosyal medyada tepki ile karşılanırken bir tepki de AKP'li Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar, "Aslında daha pratik ve kolay bir yol var. Osmaniye, Gaziantep’e bağlanarak büyükşehir olabilir" önerisinde bulundu.

Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

"Osmaniye’nin MHP’li Belediye Başkanı Sevgili İbrahim Çenet, ili büyükşehir yapmak için kolları sıvamış.

Heyecanlı bir başkanımız.

Öyle ki Hatay’dan Dörtyol ve Erzin’i, Gaziantep’ten Nurdağı ve İslahiye’yi şimdiden topraklarına bağlamış.

Yeni haritayı yayınlamış.

Osmaniye Bahçeli’nin memleketi olunca bu ifadeler ciddiye alınmış, Gaziantep de Hatay da karışmış, haliyle.

Zor bir iş.

Özellikle Hatay’ın özel bir durumu var, Dörtyol ve Erzin’in koparılması milli güvenlik sorunu.

Nurdağı ve İslahiye’nin nüfusu da Osmaniye’yi büyükşehir yapmaya yetmez.

Aslında daha pratik ve kolay bir yol var.

Osmaniye, Gaziantep’e bağlanarak büyükşehir olabilir.

Devlet Beyi de Gaziantep’te aday görmekten onur duyarız."