Gaziantep'te işçilere 'sıkıyönetim': BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Gaziantep'te iş bırakan işçilerin bugün Demokrasi Meydanı’nda yapacağı açıklama öncesi Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.

Gaziantep'te işçilere 'sıkıyönetim': BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:20

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN), sendikanın genel başkanı Mehmet Türkmen'in gözaltına alındığını duyurdu. 

Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen’in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik. 

Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat işçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız.

Her şeye rağmen 11.00’de Demokrasi Meydanı'nda olacağız."

Gaziantep’te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işçiler düşük zam ve kötü çalışma koşulları nedeniyle günlerdir eylem yapıyor. OSB'de işçilerin greve çıktığı fabrika sayısı günden güne artarken Gaziantep Valiliği kentteki eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklamıştı. 



Etiketler: #Mehmet Türkmen #gözaltı

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