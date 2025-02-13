51 günlük direniş sonuç verdi: Green Transfo işçileri kazandı!

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, işçilerin 51 gündür grevde olduğu Green Transfo Energy'de iki gün boyunca süren görüşmelerin sonucunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

51 günlük direniş sonuç verdi: Green Transfo işçileri kazandı!
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ANKA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:17

Kocaeli Çayırova’daki Green Transfo Energy’de 51 gündür süren grev anlaşmayla sonuçlandı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İmzalanan toplu sözleşmemizde, önceki sözleşmelerimizde de olduğu gibi üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında önemli kazanımlar sağlandı” bilgisi paylaşıldı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar da yaptığı paylaşımda, “Konfederasyonumuz DİSK’in 58’inci kuruluş yıl dönümünde yine tarihi bir zafer elde ettik. 51 gündür kararlıkla grevlerini sürdürerek bu zaferi göğüsleyen başta Green Transfo işçilerini, sendikamızın her kademesinde görev yapan mücadele arkadaşlarımı kutluyor, mücadelemize destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #DİSK #işçiler #grev

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