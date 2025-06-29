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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçilen Eray Karadeniz Atatürk portresini de kaldırmış!

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçilen Eray Karadeniz Atatürk portresini de kaldırmış!

29.06.2025 10:01:00
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Haber Merkezi
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçilen Eray Karadeniz Atatürk portresini de kaldırmış!

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin CHP'yi belediyeleri hedef alan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanvekili seçilen AKP'li Eray Karadeniz, belediyedeki toplantı odasında bulunan Atatürk fotoğrafını kaldırttı.

CHP'li belediyeleri hedef alan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine 11 Haziran’da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçilen AKP’li Eray Karadeniz, Atatürk fotoğrafını kaldırttı.

Daha önce Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin açıklama yaptığı salonda bulunan Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı, Eray Karadeniz’in X hesabından paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.



Eray Karadeniz’in geçmişte sosyal medya hesabı üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) methiyeler düzdüğü paylaşımları başkanvekili seçilmesinin ardından yeniden gündem olmuştu. Karadeniz’in Fenerbahçe’ye kurulan şike kumpası sürecinde FETÖ’yü savunduğu ve 2012’de yaptığı bir paylaşımda “Haritada yerini gösteremeyeceğiniz ülkelere gidip okul açarak hizmet eden bir topluluğun Fenerbahçe’yi ele geçirmeye çalıştığına inanan insanlar var” ifadelerini kullandığı görülmüştü.


Karadeniz ayrıca, FETÖ’yle özdeşleşen 'maklube' yemeğiyle ilgili şunları yazdığı kaydedilmişti: 

“Cağ kebabına gelemedim maklubeyi kaçırmam. Benim adım Eray, maklubeye gelirim diyorsam gelirim”



İlgili Konular: #Atatürk #gaziosmanpaşa

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