Gazze'deki hastane saldırısına peş peşe tepkiler

Yayınlanma: 17.10.2023 - 21:48

Güncelleme: 17.10.2023 - 22:07

İsrail-Hamas çatışmalarında Gazze'de bir hastaneyi hedef alındı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

SİYASİLERDEN TEPKİLER

Saldırının ardından dünyadan ve Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Sosyal medya hesabından saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Ahli Arab hastanesine düzenlediği hava saldırısı açık bir savaş suçudur. Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki göstermeyen herkes bu katliamın sorumlusu konumundadır. Uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup bu kıyıma dur demelidir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"İsrail’in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır."