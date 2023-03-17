Geçici barınma ihalesi de yandaşa
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yeni konut ihaleleri yandaşlara verilmeye devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 3 Mart’ta “692 adet geçici barınma birimiyle altyapı ve çevre düzenlemesi işi” için ihaleye çıktı.
İhaleyi 229 milyon 950 bin TL’ye Biroğlu İnşaat Anonim Şirketi aldı. Şirketin sahibi Mahmut Biroğlu AKP’li yöneticilere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Devlet Su İşleri 10’uncu Bölge Müdürü ile ve birçok AKP’li milletvekiliyle kadar fotoğrafı olan Biroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la toplu açılış törenlerine de katıldı.
SINIRI İNŞA ETTİLER
Erdoğan’ın da genel kuruluna katıldığı Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ve Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği’nin de yönetiminde olan Biroğlu daha önce birçok kamu ihalesi aldı. 2012’den beri 44 ihale alan şirket toplamda 2 milyar 661 milyon 639 bin 738 TL kazandı. AKP tarafından su altında bırakılan Batman Hasankeyf’in kent meydanı çalışmasını da yapan şirket, aynı zamanda Van-İran sınırındaki duvarı da inşa etti.
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