Karamollaoğlu: 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı hiç konuşulmadı
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "6'lı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı ismi bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu. Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek adayla seçime gidilmeli" dedi. Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarındaki cezayla ilgili idam çıkışı için de "ne olursa olsun cinayetlerde idam cezası muhafaza edilmeliydi" diye konuştu.
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, programları kapsamında dün akşam Trabzon'a geldi. Geceyi burada geçiren Karamollaoğlu, Kaşüstü Mahallesi'nde konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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