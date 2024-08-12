Gelecek Partili Yamalı, ‘Muhafazakâr caimadaki dağınıklığı toplamak gerek’ dedi

Yayınlanma: 12.08.2024 - 05:16

Güncelleme: 12.08.2024 - 05:16

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’nın, “AKP’ye geçeceği” iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar üzerine Yamalı’nın “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AKP’ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz” ifadelerini kullandığı bazı internet sitelerinde yer aldı. Cumhuriyet’e konuşan Yamalı, bu sözlerine açıklık getirdi. Seçimlerin ardından her partinin bir yol haritası çizmeye ve yeni ittifaklar kurmaya çalıştığını söyleyen Yamalı, “Biz de AKP’li arkadaşlarla konuşuyoruz. Elbette ki bütün siyasi partilerden milletvekillerine, ‘Gelin, buyrun’ diye teklifler var. Bizim Meclis’te bir sürü görüşmemiz oluyor. Sadece AKP’li milletvekilleri ile değil, DEVA, Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP’li arkadaşlarımızla konuşuyoruz, yol haritası çizmeye çalışıyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE PARTİLER PANAYIRI’

“Gelecek Partisi’nden AKP’ye geçişler olur mu” sorusuna Yamalı, şu yanıtı verdi: “Biz, kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6’lı masaya katılmadan önce biz çok büyük bir parti değildik ama yine de yüzde 2.5-3 civarına gelmiştik. 6’lı masa sonrasında ise neredeyse silindik. Buradan çıkış için iki türlü düşüncemiz var. Birincisi partiyi toparlamak. Partimizi toparlamaya çalışıyoruz. Özellikle ‘muhafazakâr caimadaki bölünmeyi nasıl toplarız, bu dağınıklığın nasıl üstesinden geliriz’ diye herkesle konuşuyoruz.”

‘FEDAKÂRLIK YAPARIZ’

Yamalı, “Geçiş için yeşil ışık denilebilir mi” sorusuna ise “Ben, AKP’nin kuruluşunda yer almış bir kişiyim. AKP’li arkadaşlarla görüştüğümüzde de şunu söylüyoruz: ‘İlk defa ikinci parti oldunuz ve bu ikinci parti konumu kalıcı hale gelmeye başlıyor. Sizin de bir toparlanmaya ihtiyacınız var. AKP’de sanıyorum 14 Ağustos nedeniyle bir transfer durumu var, belki bizi de bir paket olarak oraya koyuyorlar. Görüşmelerimiz samimi şekilde geçiyor. Karşılıklı bir masaya oturmuş, bir tarafta AKP, diğer tarafta Gelecek Partisi diye bir şey yok. Genel başkanımızın haberi olmadan da görüşmeler yapmıyoruz” yanıtını verdi. “Muhafazakâr camiadaki dağınıklığı toplamak adına her türlü adımı atarız, her türlü fedakârlığı yaparız” diyen Yamalı, “AKP’ye geçmeniz gerekse bile mi” sorusu karşısında da şunları söyledi:

“Elbette... (TBMM’deki Saadet-Gelecek Partisi Grubu’nu kast ederek) Biz daha önce kendi adımızdan vazgeçtik, Saadet Partisi’ne adımızı verdik. Halbuki SP bazı açılardan bize yakın gibi görünse de yöntem farklılıklarımız var bizim. Samimi bir toparlanma iradesi olduğu zaman her türlü fedakârlığı çekinmeden yaparız.”

REFERANDUM İÇİN 360 GEREKİYOR



TBMM’de AKP’nin 264, CHP’nin 127, DEM Parti’nin 57, MHP’nin 50, İYİ Parti’nin 32, Saadet Partisi’nin 10, Gelecek Partisi’nin 10, DEVA Partisi’nin 15, HÜDAPAR’ın 4, Yeniden Refah Partisi’nin 4, Demokrat Parti’nin 3, TİP’in 3, Demokratik Bölgeler Partisi’nin 2, Emek Partisi’nin 2, DSP’nin ise 1 milletvekili bulunuyor. Gelecek Partisi’ndeki 10 milletvekilinin AKP’ye katılması durumunda AKP’nin 264 olan milletvekili sayısı 274’e yükselecek. AKP ile MHP ittifakı’nın 314 olan toplam milletvekili sayısı ise 324 olacak. İktidarın, TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama çalışmalarına başlamasıyla birlikte yeniden yeni anayasayı gündeme getirmesi bekleniyor. Yeni anayasanın TBMM’de doğrudan kabul edilmesi için 400 milletvekilinin “evet” oyu, kamuoyuna sunulması (referandum) için ise 360 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor.

