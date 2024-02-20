Gelecek Partisi Bolu il yönetimi toplu istifa ederek MHP’ye geçti

Partisinden istifa ettiğini duyuran Gelecek Partisi’nin kurucu il başkanı Özkan Güneç, "Üyelerimizle toplu halde istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldık. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ve partimizin her daim yanında olacağız" dedi.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:26
Gelecek Partisi Bolu il yönetimi toplu istifa ederek MHP’ye geçti
Abone Ol google-news

MHP Bolu İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Gelecek Partisi Bolu İl Yönetimi, merkez ilçe ve tüm ilçe ile kadın kolları ve gençlik kolları yönetimlerinin istifa ederek, MHP’ye üye olduğu ifade edildi.

Gelecek Partisi kurucu il başkanı Özkan Güneç, "Gördüğüm lüzum üzerine 3,5 yıl boyunca yürüttüğüm il başkanlığı görevimden, il başkan yardımcılarım, il yönetimleri ve ilçe başkanları yönetimleri, gençlik kolları başkanları yönetimleri, kadın kolları başkanları yönetimleri ve üyelerimizle toplu halde istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldık. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ve partimizin her daim yanında olacağız" dedi.

Göz Atın
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı!

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı!
MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti

MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti

MHP Bolu İl Başkanlığı’nda düzenlenen rozet takma törenine MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile partililer katıldı.


Gelecek Partisi haberleri istifa etti haberleri MHP haberleri

İlgili Haberler

MHP'li başkandan İYİ Partili isme 150 milyon TL'lik jest

MHP'li başkandan İYİ Partili isme 150 milyon TL'lik jest
Bir evden iki aday: Saliha Özçınar Kutlu AKP, eşi Kasım Kutlu ise MHP listesinde

Bir evden iki aday: Saliha Özçınar Kutlu AKP, eşi Kasım Kutlu ise MHP listesinde
MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti

MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak

Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak
PSV Eindhoven – Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?

Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?
Survivor Turabi apar topar yoğun bakıma alındı!

Survivor Turabi apar topar yoğun bakıma alındı!
Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
Galatasaraylı Muslera’ya Süper Lig’den dev talip: Beşiktaş menajeriyle görüştü!

Galatasaraylı Muslera’ya Süper Lig’den dev talip: Beşiktaş menajeriyle görüştü!
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Manchester City – Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City – Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?